Borse europee in rialzo, Moncler vola con Goldman Sachs





Le borse europee chiudono la settimana in positivo, con Milano che segna il settimo rialzo consecutivo. Moncler svetta grazie alla promozione di Goldman Sachs, mentre il settore bancario mostra performance contrastanti.

Piazza Affari positiva, spinta da Moncler e dal settore del lusso

Piazza Affari si conferma in territorio positivo, con il FTSEMib in progresso dello 0,41%, raggiungendo i 34.769 punti. Anche gli altri indici di Borsa Italiana, FTSE Italia All Share, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Star, chiudono la seduta in rialzo.

Questo trend positivo si allinea con l'andamento delle principali piazze finanziarie europee. Il mercato beneficia anche del recupero del Bitcoin, che ha superato i 99.000 dollari, e di un euro forte, vicino a 1,06 dollari. Lo spread Btp-Bund si attesta sopra i 105 punti base, con il rendimento del Btp decennale in calo sotto il 3,2%.

Moncler brilla grazie a Goldman Sachs

Moncler è la protagonista della giornata a Piazza Affari, con un rialzo del 5,25%, raggiungendo i 50,32 euro per azione. La performance del gruppo dei piumini è trainata dalla promozione di Goldman Sachs, che ha alzato il giudizio sul titolo a "acquisto", con un target price di 58,7 euro. Questa valutazione positiva degli analisti ha contribuito a spingere le azioni Moncler verso l'alto.

