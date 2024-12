Accordo storico nel settore logistica: scongiurato lo sciopero





Sindacati e aziende raggiungono un'intesa per il rinnovo del contratto nazionale, portando aumenti salariali e nuove tutele per oltre un milione di lavoratori.

Aumenti salariali e nuove garanzie fino al 2027

Il settore della logistica tira un sospiro di sollievo. Dopo una lunga trattativa, Anita (Associazione nazionale italiana trasporti automobilistici) e i sindacati hanno firmato un accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori. L'intesa scongiura lo sciopero previsto per il 9 e 10 dicembre e introduce importanti novità per il personale, sia viaggiante che stanziale.

Gli aumenti salariali, differenziati per le due categorie, saranno di 260 euro per gli autisti e di 230 euro per chi lavora in uffici e magazzini. Un passo avanti significativo, che riconosce il ruolo cruciale di questi lavoratori nell'economia italiana.

Nuove norme per il personale viaggiante e stanziale

Il nuovo contratto non si limita agli aumenti salariali. Per il personale viaggiante, è prevista una clausola sociale che introduce una progressiva riduzione dell'orario di lavoro settimanale e un incremento per la trasferta. Inoltre, è stato concordato l'esonero per il primo danno al veicolo, una misura che alleggerisce la responsabilità degli autisti. Per contrastare l'assenteismo, sono state rafforzate le relative regole. Il personale stanziale, invece, beneficerà di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, allineandosi alle tendenze di altri settori.

Un settore, quello della logistica e dei trasporti, vitale, che coinvolge più di un milione di persone in tutta Italia. Un settore che guarda avanti, sperando in un futuro di crescita e maggiore stabilità.