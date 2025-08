Crescita, recessione e politica monetaria negli USA, il reale impatto dei dazi

Detto ciò, il ritmo di crescita interna sottostante, esclusa la volatilità delle scorte e del commercio indotta dai dazi, è sceso all'1,1%, il livello più basso dalla fine del 2022. In prospettiva, il One Big Beautiful Bill dovrebbe fornire un modesto stimolo economico grazie alla proroga permanente delle aliquote fiscali, ai moderati tagli fiscali sulle mance e sulla previdenza sociale e alle disposizioni relative alle spese aziendali a favore degli investimenti. Queste forze positive potrebbero contrastare l'effetto negativo sulla crescita di un aumento da 7 a 10 volte superiore della media ponderata dei dazi sui beni importati negli Stati Uniti quest'anno. I negoziati e gli accordi in corso hanno contribuito ad attenuare, ma non ad eliminare, le preoccupazioni sugli effetti a lungo termine dei dazi, che dovrebbero manifestarsi nel corso dei trimestri e degli anni. Per ora, il rischio di recessione previsto, che era aumentato la scorsa primavera, si è attenuato, anche se la crescita sembra aver subito un rallentamento.

Tenere o allentare? Questo è il dilemma

Sul fronte della politica monetaria, la Fed continua a monitorare l'inflazione legata ai dazi.



Infatti, gli ultimi dati sull'IPC indicano un certo trasferimento dei costi. Tuttavia, la Fed non sta prendendo in considerazione un aumento dei tassi di interesse di riferimento. Piuttosto, il FOMC sta discutendo quanto tempo mantenere i tassi invariati mentre si manifestano gli effetti dei dazi, prima di allentarli per contrastare il rallentamento dell'economia. Nel frattempo, la pressione politica sulla Fed fa notizia e potrebbe influenzare la sfera politica, dato che Trump minaccia ripetutamente di licenziare il presidente Powell per poi fare marcia indietro. L'aspettativa che la Fed riprenderà presto il suo percorso di allentamento dopo una lunga pausa continua a sostenere la performance degli asset di rischio, che a sua volta sostiene la crescita attraverso effetti positivi sulla ricchezza. Quando la crescita rallenterà abbastanza da giustificare tagli dei tassi di interesse, il rally del rischio nei mercati finanziari più ampi potrebbe già essere terminato.

Nel mondo

Su scala globale, il percorso di allentamento della BCE è in pausa con il tasso di finanziamento principale al 2,15% e potrebbe essere vicino al suo minimo, mentre la BOJ deve affrontare crescenti pressioni inflazionistiche e una potenziale espansione fiscale dopo le sorprese elettorali nel Paese.



La Cina continua a registrare una forte crescita, sebbene con tendenze deflazionistiche. I mercati petroliferi sembrano ben riforniti a livello globale. Purtroppo, le guerre continuano nei punti caldi, ma con un impatto ancora limitato sui mercati finanziari. "Cosa potrebbe andare storto?" rimane un tema ricorrente, ma il contesto globale è favorevole a un eventuale calo dei tassi di interesse statunitensi.

I fattori si compensano

Con il rendimento Treasury decennale che si attesta circa a metà del recente intervallo compreso tra il 4,20% e il 4,60%, il Duration Committee ha recentemente deciso di mantenere una posizione leggermente lunga. Questa decisione riflette le aspettative di un leggero indebolimento dei dati statunitensi, probabilmente nella creazione di posti di lavoro, che spingerà la Fed ad attuare un moderato allentamento monetario nel corso dell'anno. D'altro canto, la posizione lunga è limitata dal calo del rischio di recessione, dalla politica fiscale espansiva, dal persistente elevato indebitamento del Treasury e dalla deregolamentazione espansiva a Washington

R.J.

Gallo, Head of Municipal Bond Investment Group di Federated Hermes





