Produzione industriale: per l'Istat a giugno +0,3% su mese ma 0,9% su anno

Il calo della produzione si è protratto anche nel primo semestre dell'anno, segnando una diminuzione tendenziale dell'1,1%. L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha stimato per giugno un aumento mensile dell'indice destagionalizzato della produzione industriale pari allo 0,2% rispetto a maggio. Se si considera la media del secondo trimestre, si osserva un incremento dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Questa crescita, seppur contenuta, mostra una resilienza del sistema produttivo. Il dettaglio dell'indice destagionalizzato rivela un calo congiunturale unicamente per i beni di consumo, che hanno perso lo 0,9%. Al contrario, aumenti, per quanto modesti, sono stati rilevati per i beni intermedi (+0,2%) e per l'energia e i beni strumentali, entrambi in crescita dello 0,1%. Questi numeri dipingono un quadro di stabilità per alcuni settori, mentre altri affrontano maggiori sfide. Analizzando la situazione su base annua, al netto degli effetti di calendario – con un numero di giorni lavorativi invariato rispetto a giugno dell'anno precedente – l'indice generale ha segnato una diminuzione dello 0,9%.



Incrementi tendenziali si sono verificati solo per l'energia (+7,3%). Al contrario, i beni strumentali hanno visto una riduzione dell'1,4%, i beni intermedi del 2,1% e i beni di consumo del 3,0%. Alcuni settori dell'economia hanno mostrato un vigore particolare, registrando gli incrementi tendenziali più significativi. Questi includono: la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con un balzo del +15,7%; l'attività estrattiva, in crescita del +6,2%; la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria, che ha guadagnato il +4,7%. A questo si aggiungono la produzione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi, che ha registrato un +4,0%, e la fabbricazione di apparecchiature elettriche, con un +3,8%. Al polo opposto, le flessioni più marcate si sono registrate in settori chiave, evidenziando alcune difficoltà. Tra questi spiccano: le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori, con una contrazione dell'8,0%; la produzione di prodotti chimici, che ha perso il 3,2%; la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, entrambi con un calo del 3,0%; l'industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi mobili), con un decremento del 2,9%; la fabbricazione di apparecchiature per uso domestico non elettriche, anch'essa in calo del 2,9%.



Questi dati di giugno, con il loro mix di incrementi congiunturali e flessioni tendenziali diffuse, dipingono un quadro complesso per la produzione industriale italiana. La performance del primo semestre, che segna una riduzione complessiva, sottolinea le sfide che le imprese continuano ad affrontare in un contesto economico in evoluzione.