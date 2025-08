La sfida di Wall Street: dazi, stagflazione e il futuro della FED

Ciò pone la Federal Reserve in una posizione delicata, con decisioni complesse da affrontare nel prossimo futuro. I risultati delle trimestrali negli Stati Uniti, sebbene nel secondo trimestre siano stati generalmente positivi, iniziano a mostrare un impatto più evidente dei dazi. Caterpillar, un gigante dell'industria, ha lanciato un avvertimento chiaro: i dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero costarle fino a 1,5 miliardi di dollari quest'anno. Anche Yum Brands, la società che controlla il popolare marchio Taco Bell, ha messo in guardia contro l'aumento dei costi e una domanda dei consumatori piuttosto fiacca. Addirittura Advanced Micro Devices, una realtà chiave nel settore dei chip per l'AI, ha registrato dati deludenti per i ricavi dal settore dei data center, un fattore che ha spinto le sue azioni in ribasso del 6,6% dopo la chiusura delle contrattazioni. Questo quadro di incertezze è una delle ragioni per cui i mercati azionari hanno assunto un atteggiamento più prudente.



Gli investitori si trovano così presi in una vera e propria "tirata alla fune" tra i profitti aziendali, ancora robusti, e la pressione crescente dei dazi. Comunque, a giudicare dalla notevole ripresa delle quotazioni azionarie dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, sembra che la strategia di acquistare al ribasso, o "buy the dip", stia ancora prevalendo. Nel frattempo, un'altra notizia di grande rilievo è quella riguardante OpenAI, la società creatrice di ChatGPT. L'azienda sarebbe in fase avanzata di trattative per una potenziale vendita secondaria di azioni, una mossa che potrebbe portare la sua valutazione a circa 500 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Reuters. Si tratta di una cifra enorme, che sottolinea l'enorme interesse e il potenziale percepito nel settore dell'AI. Nelle borse asiatiche, la maggior parte dei listini ha chiuso in calo, eccezion fatta per il Giappone e l'Australia, che hanno mostrato una performance positiva con un guadagno di circa lo 0,6%.



I future di Wall Street hanno recuperato da un iniziale calo, con i future sul Nasdaq Composite in aumento dello 0,1% e quelli sull'S&P 500 in crescita dello 0,2%. Anche i future delle borse europee si preparano a un'apertura al rialzo, con i future EUROSTOXX 50 in aumento dello 0,3%. Il mercato delle valute ha mostrato movimenti limitati, con il dollaro che fatica a riprendersi dal calo indotto dai dati sull'occupazione di venerdì. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla scelta dell'ex Presidente Trump per occupare il posto vacante nel Consiglio dei governatori della Federal Reserve. La decisione, secondo le sue dichiarazioni, verrà presa entro la fine della settimana. Ha escluso che il Segretario al Tesoro Scott Bessent possa essere un contendente per sostituire l'attuale capo, Jerome Powell, il cui mandato terminerà a maggio 2026.