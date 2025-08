Il boom del Buy Now Pay Later ridefinisce il mercato del credito in Italia: una crescita inarrestabile tra le nuove generazioni

Questa notevole espansione è attribuibile quasi interamente alle fasce più giovani della popolazione. I Millennial, tra i 30 e i 44 anni, e la Gen Z, dai 18 ai 29 anni, insieme rappresentano ben il 68,95% degli utilizzatori di questi servizi di pagamento dilazionato. Gli italiani hanno impiegato in media 144 euro attraverso il BNPL, dedicando la maggior parte di questi acquisti all’abbigliamento, che copre l'80,5% delle motivazioni d'acquisto. Questi dati emergono con chiarezza dal recente Rapporto sul Credito di Experian, una global data tech company leader nel settore. Il grande slancio del BNPL si accompagna a un mese di crescita generalizzata anche per altri prodotti creditizi. I prestiti personali hanno evidenziato un aumento dell’+8,6% rispetto a giugno, mentre i prestiti finalizzati sono cresciuti dell’+8,8% nello stesso arco di tempo. Le richieste di mutuo, sebbene siano rimaste stabili rispetto al mese precedente, hanno manifestato una crescita importante del +25% su base annua. L'andamento delle richieste di mutuo continua a disegnare un quadro estremamente positivo.



Nonostante una lieve contrazione dello -0,38% rispetto a giugno, su base annuale si è riscontrato un notevole incremento del +25,13%. Questa progressione è alimentata principalmente dalla Gen Z, nella fascia d'età tra i 18 e i 29 anni, la quale ha guadagnato 2,65 punti percentuali nella composizione complessiva dei consumatori, arrivando a rappresentare il 15,36% dei richiedenti. Il calo mensile, d'altro canto, è imputabile esclusivamente ai Millennial, per i quali le richieste hanno registrato una diminuzione del -3%. A livello geografico, l'area del Nord si conferma particolarmente vivace. Il Nord-Est, in particolare, ha mostrato un incremento del +5,7% nelle richieste nell’ultimo mese e un notevole +34,4% rispetto allo scorso anno. Venezia e Verona spiccano tra le grandi città che hanno registrato l'aumento maggiore su base mensile, ma su base annuale la maggiore espansione si è osservata a Torino, con un impressionante +54% di richieste. Dopo un periodo di forte crescita, si percepisce una leggera frenata delle richieste al Sud, pari a -7,15% su base mensile, e al Centro, con un -1,6%.



Nondimeno, i valori rimangono molto positivi sul lungo periodo, come dimostrano gli esempi di Roma, con un +45,2% anno su anno, e Napoli, che segna un +25% anno su anno. Questa dinamica si riflette chiaramente anche nell’andamento dell’importo medio richiesto per i mutui, che a livello nazionale si attesta a 121.125 euro, in crescita dell’11,25% anno su anno. Si registra un picco del +2,7% nel Nord-Est, mentre si osserva una diminuzione del -1,96% al Sud su base mensile. Anche l’andamento dei prestiti personali è fortemente positivo, con una crescita a luglio dell’+8,63% rispetto a giugno e del +9,4% su base annua. Anche per questo prodotto, i Millennial e la Gen Z stanno acquisendo un peso sempre maggiore, coprendo da soli il 44% del mercato sia su base mensile che annuale. Il Nord-Est guida la crescita, con un +12% sia su base mensile che annuale. L’importo medio richiesto è leggermente diminuito rispetto a giugno, pari a -3,5%, attestandosi a 9.990 euro su base nazionale. Il Nord-Est si conferma protagonista anche per i prestiti finalizzati, mostrando un andamento favorevole sia rispetto a giugno (+15%) che rispetto allo scorso anno (+3,2%).