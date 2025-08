Commercio al dettaglio in Eurozona: la sorprendente ripresa che sfida le attese

Considerando invece il confronto annuale, giugno 2025 ha mostrato una robusta crescita. L'indice delle vendite al dettaglio, corretto per gli effetti di calendario, è salito del 3,1% sia nell'area dell'euro sia nella UE rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'analisi più approfondita dei dati mensili rivela come questa crescita si sia distribuita tra i diversi settori.

Nell'area dell'euro, a giugno 2025 rispetto a maggio 2025, si sono registrati incrementi in tutti i principali comparti del commercio al dettaglio: per gli alimenti, le bevande e il tabacco, il volume è aumentato dello 0,2%; i prodotti non alimentari, escluso il carburante per autotrazione, hanno visto una crescita dello 0,6%; anche i carburanti per autotrazione, venduti nei negozi specializzati, sono aumentati dello 0,4%.

Anche a livello di Unione Europea, la situazione è stata altrettanto incoraggiante: il settore degli alimenti, delle bevande e del tabacco ha segnato un +0,2%; i prodotti non alimentari, senza considerare il carburante per autotrazione, hanno registrato un incremento dello 0,6%;

- i carburanti per autotrazione hanno mostrato un aumento più consistente, pari allo 0,6%.



Tra i Paesi membri per i quali Eurostat ha diffuso i dati, alcuni hanno mostrato performance particolarmente brillanti nel mese di giugno. La Croazia ha guidato la classifica con un balzo del +3,6% nel volume totale del commercio al dettaglio, seguita da vicino dalla Svezia con un +2,6% e da Malta con un +2,2%. Però, non tutti i Paesi hanno sperimentato una crescita; si sono osservati cali significativi in Francia (-0,9%), Polonia e Slovenia (entrambe a -0,8%) e in Danimarca (-0,7%). Passando all'analisi su base annua, il quadro generale del commercio al dettaglio nell'area dell'euro e nella UE si mostra ancora più solido, confermando una tendenza positiva di lungo periodo.

A giugno 2025, in confronto a giugno 2024, il volume è aumentato:

- per gli alimentari, le bevande e il tabacco dell'1,7%; per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione) del 4,3%; per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati del 4,0%.





Nell'intera UE, il trend è stato simile, se non leggermente più accentuato per alcune categorie: gli alimenti, le bevande e il tabacco hanno registrato un +1,5%; i prodotti non alimentari, senza il carburante per autotrazione, sono cresciuti del 4,4%; i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati hanno segnato il maggiore incremento, con un +4,6%. Sul fronte nazionale, la crescita annua ha toccato picchi notevoli. Cipro ha brillato con un incremento dell'8,7% nel volume totale del commercio al dettaglio. Seguono a ruota la Croazia con un robusto +7,4%, e sia Malta sia il Portogallo, che hanno registrato un aumento del 6,9% ciascuno. Nonostante ciò, alcuni Paesi hanno invece affrontato un contesto più difficile, con diminuzioni registrate in Finlandia (-1,1%) e Slovacchia (-0,4%). Questi dati di Eurostat offrono uno spaccato interessante sulla resilienza dei consumi in Europa.



Il settore del commercio al dettaglio dimostra una capacità di ripresa che non solo stabilizza, ma in certi casi accelera, l'andamento complessivo dell'economia europea, mostrando come la fiducia dei consumatori si stia lentamente ma costantemente rafforzando.