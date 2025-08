Bper Banca: risultati semestrali superano ogni aspettativa, una nuova era con Sondrio

Questa performance finanziaria alimenta l’attesa per la reazione del titolo a Piazza Affari, dove gli investitori valuteranno i prossimi movimenti. Guardando l'intero primo semestre del 2025, Bper Banca ha segnato un traguardo storico: un utile netto consolidato di 903,5 milioni di euro. Si tratta del risultato semestrale più elevato mai registrato dall'istituto. Un dato che riflette non solo la robustezza dei conti, ma anche una gestione efficiente in un contesto economico complesso. Il gruppo ha mostrato una straordinaria qualità del credito. L’indicatore NPE ratio, che misura l'incidenza dei crediti deteriorati, si è fissato a un rassicurante 2,5% lordo, che si traduce in un eccellente 1,1% netto. Questo posiziona la banca tra le migliori nel sistema bancario italiano, un segnale evidente di prudenza e solidità. Il profilo di capitale resta estremamente forte, con un Cet1 ratio che si attesta al 16,2%. Questo risultato è frutto di una notevole generazione organica di capitale pari a 1,1 miliardi di euro nel semestre, circa 200 punti base.



Anche la posizione di liquidità della banca si conferma elevata, con indici regolamentari che superano ampiamente le soglie minime richieste, garantendo stabilità e capacità di investimento. Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato di Bper Banca, ha commentato con soddisfazione i risultati. Ha sottolineato come il primo semestre dimostri la capacità della banca di continuare a generare valore. I risultati sono ancora più significativi considerato un macro-scenario globale caratterizzato da costante incertezza e da un'accelerazione nel calo dei tassi di interesse. Trimestre dopo trimestre, continuiamo a sostenere i progetti di imprese, famiglie e territori, grazie al quotidiano lavoro dei colleghi e a un’offerta sempre più completa e innovativa, in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela. Ha proseguito, evidenziando come questi risultati siano il frutto del grande lavoro di trasformazione e sviluppo intrapreso con il piano industriale "B:Dynamic ¦ Full Value 2027".



Questo piano sta rafforzando il posizionamento di Bper Banca come riferimento per i propri clienti. L'Amministratore Delegato ha anche aggiunto che con l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper questo sviluppo sarà ulteriormente accelerato. Insieme siamo già oggi una realtà più grande e più forte, al servizio di circa 6 milioni di clienti, con circa 2.000 filiali distribuite in tutta Italia e circa 410 miliardi di asset finanziari. Si apre ora una nuova fase di crescita per tutto il Gruppo e per i territori in cui operiamo. Le cifre post-integrazione con Banca Popolare di Sondrio sono impressionanti e mostrano la portata del nuovo gruppo:

- Circa 6 milioni di clienti - Circa 2.000 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale - Circa 410 miliardi di euro in asset finanziari La combinazione con Banca Popolare di Sondrio non è solo un’operazione finanziaria, ma una mossa strategica che consolida la posizione di Bper Banca nel panorama italiano, espandendo la sua rete e la base clienti, e rafforzando la sua capacità di generare valore a lungo termine.



La banca si proietta così verso una fase di ulteriore espansione, mirando a una crescita sostenibile e a un rafforzamento della propria leadership sul mercato. Le basi sono solide, e le prospettive appaiono promettenti per il futuro prossimo.