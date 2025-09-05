La Commissione Europea colpisce Google: una multa storica scuote il mondo della pubblicità online



Se l'azienda non riuscirà a proporre una soluzione valida, l'organo esecutivo dell'Unione Europea non esiterà a intervenire con rimedi più drastici. Tale soluzione potrebbe includere la scissione di alcune parti del ramo di Google dedicato all'ad tech, un'azione che ridisegnerebbe profondamente il panorama della pubblicità online.

La lunga ombra delle indagini si era allungata su Google già da tempo. La Commissione Europea aveva avviato un'inchiesta sulle attività di tecnologia pubblicitaria del colosso di Mountain View nel giugno del 2021, e già nel 2023 aveva ventilato l'ipotesi di una cessione di asset. Una mossa parallela è stata intrapresa negli USA, dove il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice federale di procedere con lo smembramento del business ad tech di Google, dopo aver accertato violazioni delle leggi antitrust.

Dall'altra parte, Google non ha tardato a esprimere il proprio dissenso. Lee-Anne Mulholland, vicepresidente e responsabile globale degli affari regolatori di Google, ha definito la decisione riguardante i servizi di ad tech dell'azienda sbagliata e ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso.



Ha sottolineato che la sanzione è ingiustificata e che le modifiche richieste danneggeranno migliaia di imprese europee, rendendo più difficile per loro generare entrate. Si apre così un nuovo capitolo nella complessa relazione tra i giganti tecnologici e le autorità regolamentari, un capitolo che potrebbe ridefinire le regole del gioco per tutti gli attori del mercato digitale.