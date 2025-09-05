L'attesa dei dati occupazione USA: la Federal Reserve a un bivio



Le recenti dichiarazioni degli altri funzionari della Fed mostrano un orientamento generale verso una politica più accomodante. La finestra per ulteriori commenti si chiude oggi stesso, con la banca centrale che entra in un periodo di silenzio stampa in vista della prossima riunione di politica monetaria.

I futures azionari statunitensi mostrano un andamento positivo dopo che l'S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico nella notte e il Nasdaq Composite ha sfiorato lo stesso risultato per appena sei punti. Un ottimismo simile si riflette nei futures europei, mentre i mercati asiatici, dal Giappone a Taiwan e alla Cina continentale, registrano incrementi di circa l'uno per cento.

Anche i mercati obbligazionari, che avevano mostrato una notevole volatilità all'inizio della settimana, si sono calmati. Una serie di dati sull'occupazione negli Stati Uniti meno robusti del previsto ha alimentato la fiducia verso un rapporto sui salari non agricoli che rafforzi l'idea di una politica della Federal Reserve più accomodante.



Dopo aver toccato picchi record mercoledì, i rendimenti dei bond governativi trentennali giapponesi hanno ritracciato circa la metà del rialzo di quel giorno. In modo analogo, i rendimenti dei Treasury statunitensi a trent'anni sono scesi ai minimi di tre settimane, mentre quelli a due e dieci anni sono arretrati ai minimi di quattro mesi. I rendimenti dei Gilt britannici a trent'anni sono tornati ai livelli di una settimana fa, prima del balzo di quattro giorni che li aveva portati ai massimi dal 1998. Nello stesso frangente, i rendimenti tedeschi e francesi sono diminuiti dai massimi pluriennali.

L'oro, un bene rifugio per eccellenza, attende la sua occasione, posizionato appena sotto il massimo storico di mercoledì, dopo un'intensa corsa di sette giorni. Tutto ciò significa che molto dipende da una lettura favorevole del rapporto sui salari non agricoli negli Stati Uniti. Pochi altri eventi distrarranno l'attenzione da questo appuntamento cruciale; tra i più rilevanti figurano i dati sulla produzione industriale tedesca, le vendite al dettaglio britanniche e la revisione del PIL dell'eurozona.



La grande posta in gioco resta la direzione futura dei tassi di interesse statunitensi e, di conseguenza, l'andamento dell'economia globale.