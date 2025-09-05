L'Italia tra vendite ferme e l'onda dell'eCommerce: i dati Istat di luglio svelano tendenze inattese





Analizzando i dati di luglio 2025 rispetto al mese precedente, emerge come il valore delle vendite al dettaglio si sia mantenuto invariato. Tuttavia, il volume ha registrato una lieve contrazione, pari allo 0,2%. Questo scarto tra valore e volume suggerisce che la spesa nominale rimane ferma, ma le quantità acquistate sono diminuite, un segnale che l'effetto dei prezzi continua a influenzare il potere d'acquisto dei consumatori. Le vendite dei beni alimentari sono diminuite in entrambi gli aspetti: un calo dello 0,4% in valore e uno più sensibile 0,9% in volume. Diversamente, i beni non alimentari hanno mostrato un andamento positivo, con un incremento dello 0,3% sia in valore sia in volume, suggerendo una maggiore propensione alla spesa in questo segmento.

Guardando al trimestre maggio-luglio 2025, si osserva un timido recupero congiunturale delle vendite al dettaglio. Il valore è salito dello 0,6%, e il volume ha segnato un modesto +0,1%. Entrambi i comparti, quello alimentare e non alimentare, hanno contribuito a questa crescita: i beni alimentari hanno visto un aumento dell'1,1% in valore e dello 0,1% in volume, mentre per i beni non alimentari gli incrementi sono stati rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2%.



Questi dati indicano un'evoluzione seppur contenuta della fiducia dei consumatori nel periodo estivo.

Sul fronte annuale, confrontando luglio 2025 con lo stesso mese dell'anno precedente, le vendite al dettaglio hanno evidenziato una crescita dell'1,8% in valore. I volumi, invece, sono rimasti stazionari, confermando una tendenza dove il costo dei prodotti aumenta, ma le quantità acquistate no. Ancora una volta, i beni alimentari hanno mostrato un incremento del 2,9% in valore, ma una diminuzione dello 0,8% in volume, indicando che le famiglie spendono di più per acquistare meno cibo. Per contro, i beni non alimentari hanno registrato una crescita genuina, con un +1,0% in valore e un +0,5% in volume, segnalando un settore con una maggiore dinamicità.

All'interno del segmento dei beni non alimentari, le preferenze dei consumatori hanno mostrato variazioni disomogenee. Abbiamo visto un forte slancio per i prodotti legati alla cura della persona, mentre altri settori hanno subito un rallentamento. Ecco i dettagli principali:

- Prodotti di profumeria, cura della persona: +3,7%;

- Elettrodomestici, radio, tv e registratori: -3,1%.





In termini di canali di vendita, tutti hanno mostrato un aumento nel valore delle vendite rispetto a luglio 2024. Il commercio elettronico ha brillato in particolare, evidenziando la sua crescente importanza nelle abitudini di acquisto degli italiani. La grande distribuzione: +2,8%; le imprese operanti su piccole superfici: +0,6%; le vendite fuori dai negozi: +0,9%; il commercio elettronico: +2,9%.

I numeri restituiscono l'immagine di un mercato dei consumi in cui la prudenza rimane una parola chiave per molte famiglie, specie negli acquisti quotidiani. Nonostante ciò, la spinta dei canali digitali e della grande distribuzione continua a sostenere il settore, offrendo un barlume di resilienza in un contesto economico che richiede ancora attenzione e adattamento. La tendenza a privilegiare la spesa per i beni non alimentari più legati al benessere personale, assieme alla forte ascesa dell'eCommerce, suggerisce una ridefinizione delle priorità di consumo e delle modalità di acquisto degli italiani.



