Eurozona: nel II trimestre PIL e occupazione +0,1%



Una flessione della crescita, dunque, si manifesta in maniera evidente, indicando una decelerazione generalizzata.

Analizzando la situazione su base annua, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,5% nell'area dell'euro e dell'1,6% nell'UE nel secondo trimestre del 2025. Anche qui, si osserva una leggera frenata rispetto al primo trimestre, quando gli incrementi erano stati dell'1,6% e dell'1,7% rispettivamente. Un confronto con gli Stati Uniti rivela, invece, una traiettoria diversa. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL statunitense è cresciuto dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, recuperando da un calo dello 0,1% registrato nel primo trimestre. Su base annua, la crescita americana ha toccato il 2,1%, superando il 2,0% del trimestre precedente.

La crescita del PIL non è stata uniforme tra i vari Stati membri. Alcuni paesi hanno mostrato una notevole resilienza, mentre altri hanno affrontato delle contrazioni. La Danimarca ha registrato l'incremento più elevato del PIL, con un robusto +1,3% rispetto al trimestre precedente.



A seguire, la Croazia e la Romania hanno entrambe evidenziato una crescita del +1,2%. Nondimeno, si sono osservate diminuzioni in diverse economie chiave. La Finlandia ha subito una contrazione dello 0,4%, seguita dalla Germania con un -0,3% e dall'Italia con un -0,1%. Questi dati mostrano un quadro eterogeneo, con alcune economie che lottano per mantenere lo slancio.

Esaminando i componenti del PIL, emergono dettagli interessanti sulle dinamiche della spesa e degli investimenti nel secondo trimestre del 2025:

- La spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE, dopo un +0,3% in entrambe le aree;

- La spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è cresciuta dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE, in netta ripresa dopo un calo dello 0,1% e 0,2% rispettivamente;

- La formazione lorda di capitale fisso ha registrato un calo significativo, diminuendo dell'1,8% nell'area dell'euro e dell'1,7% nell'UE, invertendo la tendenza positiva del +2,7% e +2,3% dei trimestri precedenti;

- Le esportazioni sono diminuite dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE, dopo una crescita robusta del +2,2% e +1,9%;

- Le importazioni sono rimaste stabili nell'area dell'euro e sono aumentate dello 0,3% nell'UE, anch'esse dopo un incremento del +2,2% e +1,9%.





I contributi alla crescita del PIL da parte delle singole componenti mostrano un quadro di compensazioni: Il contributo della spesa per consumi finali delle famiglie è stato positivo per entrambe le aree, pari a +0,1 punti percentuali (pp); Anche la spesa pubblica finale ha contribuito positivamente con +0,1 pp per entrambe le aree; La formazione lorda di capitale fisso ha avuto un impatto negativo di -0,4 pp per entrambe le aree;

- La variazione delle scorte ha invece fornito un impulso positivo di +0,5 pp per entrambe le aree; Il saldo delle esportazioni meno le importazioni ha contribuito negativamente con -0,2 pp per entrambe le aree.

Parallelamente al rallentamento del PIL, anche il mercato del lavoro ha mostrato segnali di moderazione. Nel secondo trimestre del 2025, il numero di persone occupate è aumentato dello 0,1% sia nell'area dell'euro sia nell'UE, rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre del 2025, l'occupazione era cresciuta dello 0,2% nella Eurozona ed era rimasta stabile nell'UE.



Comparando con lo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è cresciuta dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'UE nel secondo trimestre del 2025, dopo un +0,8% nella Eurozona e un +0,4% nell'UE nel primo trimestre.

Anche le ore lavorate hanno rispecchiato questa tendenza, aumentando dello 0,1% sia nell'area dell'euro sia nell'UE nel secondo trimestre del 2025 rispetto al trimestre precedente. Eppure, se confrontate con lo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono diminuite dello 0,2% nella Eurozona e dello 0,4% nell'UE. Questi dati forniscono una panoramica dell'input di lavoro, in linea con le misure di produzione e reddito dei conti nazionali.

Per quanto riguarda la crescita dell'occupazione nei singoli Stati membri, si registrano differenze sostanziali. Nel secondo trimestre del 2025, la Bulgaria ha mostrato l'aumento più elevato con un +1,1%, seguita dalla Spagna e da Malta, entrambe con un +0,7%. Al contrario, le maggiori flessioni dell'occupazione si sono registrate in Lituania (-0,9%), Grecia e Croazia (entrambe -0,5%).



Sulla base di cifre destagionalizzate, Eurostat stima che nel secondo trimestre del 2025, 219,9 milioni di persone fossero occupate nell'UE, di cui 171,6 milioni nella Eurozona.

Questa panoramica complessiva dei dati economici suggerisce un periodo di aggiustamento per le economie europee. Il rallentamento della crescita del PIL e una dinamica più contenuta nel mercato del lavoro indicano che la ripresa post-pandemica sta cedendo il passo a una fase più misurata, caratterizzata da sfide e opportunità diverse a seconda dei settori e delle geografie. La prudenza nelle previsioni e l'attenzione alle politiche di stimolo potrebbero essere cruciali per navigare in questo scenario.