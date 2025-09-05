Eurozona: a giugno frena la produzione dei servizi

Un rallentamento inaspettato ha caratterizzato la produzione dei servizi nell'Eurozona e nell'Unione Europea a giugno 2025, registrando un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente. Questo dato, diffuso da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, arriva dopo un maggio più dinamico, che aveva visto una crescita dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,7% nell'Unione Europea. Ciononostante, il quadro complessivo mostra una robusta espansione su base annua: la produzione di servizi è infatti aumentata del 2,9% nell'Eurozona e del 3,3% nell'Unione Europea se confrontata con giugno 2024. Questo evidenzia una doppia velocità del settore terziario, con un ciclo mensile che vacilla leggermente ma una traiettoria di crescita annuale salda.

Analizzando le performance mensili nel cuore dell'economia europea, l'Eurozona ha mostrato dinamiche eterogenee.



Il settore del trasporto e magazzinaggio ha segnato un lieve incremento dello 0,1%, un segnale positivo. Nondimeno, l'ospitalità ha vissuto un momento di contrazione: i servizi di alloggio e ristorazione hanno registrato una flessione dello 0,6%. Interessante è l'andamento del settore dell'informazione e comunicazione, che ha guadagnato uno 0,2%. Anche le attività immobiliari hanno visto un marginale aumento dello 0,1%. Al contrario, le attività professionali, scientifiche e tecniche sono diminuite dello 0,2%, così come i servizi di supporto amministrativo, che hanno perso lo 0,1%.

Il panorama dell'intera Unione Europea, per quanto riguarda la variazione mensile della produzione dei servizi, ha evidenziato cali nel trasporto e magazzinaggio (-0,2%) e nell'alloggio e ristorazione (-0,7%), che riflettono un trend simile, seppure più marcato, rispetto all'Eurozona. Il settore dell'informazione e comunicazione, però, si è distinto con un incremento più consistente, pari allo 0,4%.


Le attività immobiliari hanno avuto una leggera diminuzione dello 0,1%, mentre le attività professionali, scientifiche e tecniche sono rimaste stabili. I servizi di supporto amministrativo, invece, hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%.

Esaminando le singole nazioni, i ribassi mensili più significativi nella produzione dei servizi a giugno 2025 sono stati osservati in alcuni stati membri: Lussemburgo (-11,8%); Danimarca (-2,8%); Lettonia (-1,2%). Parallelamente, altre economie hanno mostrato una notevole espansione: Grecia (+2,8%); Estonia (+2,3%); Polonia (+1,3%).

L'Italia ha fatto registrare un +0,3%, la Germania un -0,4% e la Francia un -0,2%.

La prospettiva annuale offre un quadro di crescita generalizzata per la produzione dei servizi nell'Eurozona. Rispetto a giugno 2024, il trasporto e magazzinaggio è cresciuto del 2,0%.


L'alloggio e ristorazione ha mostrato un aumento del 2,3%. La spinta più forte è venuta dall'informazione e comunicazione, con un +5,4%. Le attività immobiliari sono progredite del 2,7%, mentre le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un +3,5%. Infine, i servizi di supporto amministrativo sono cresciuti dell'1,9%.

Anche nell'Unione Europea, la visione annuale evidenzia una crescita omogenea in quasi tutti i settori. Il trasporto e magazzinaggio ha visto un robusto aumento del 3,5%. L'alloggio e ristorazione è cresciuto del 2,3%. Il settore dell'informazione e comunicazione ha brillato con un +5,5%. Le attività immobiliari hanno registrato un +2,9%, e le attività professionali, scientifiche e tecniche sono aumentate del 3,5%. I servizi di supporto amministrativo hanno contribuito con un +2,1%. Questi dati sottolineano la resilienza e la capacità di recupero del settore terziario europeo nel lungo periodo.


A livello dei singoli stati membri, i picchi di crescita annuale sono stati particolarmente marcati in: Grecia (+24,0%); Danimarca (+15,2%); Estonia (+9,9%). Tuttavia, alcuni paesi hanno sperimentato contrazioni significative su base annua nella produzione dei servizi: Lussemburgo (-41,7%); Malta (-3,2%); Austria (-1,1%). L'Italia ha fatto registrare un +4,0%, la Germania un +0,7% e la Francia un +3,6%.

Questi dati indicano che, nonostante un generale progresso su larga scala, alcune economie nazionali devono ancora affrontare sfide specifiche, mettendo in evidenza la variegata natura della ripresa e dell'espansione economica all'interno dell'Unione.


