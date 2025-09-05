Eurozona: a giugno frena la produzione dei servizi



Il settore del trasporto e magazzinaggio ha segnato un lieve incremento dello 0,1%, un segnale positivo. Nondimeno, l'ospitalità ha vissuto un momento di contrazione: i servizi di alloggio e ristorazione hanno registrato una flessione dello 0,6%. Interessante è l'andamento del settore dell'informazione e comunicazione, che ha guadagnato uno 0,2%. Anche le attività immobiliari hanno visto un marginale aumento dello 0,1%. Al contrario, le attività professionali, scientifiche e tecniche sono diminuite dello 0,2%, così come i servizi di supporto amministrativo, che hanno perso lo 0,1%.

Il panorama dell'intera Unione Europea, per quanto riguarda la variazione mensile della produzione dei servizi, ha evidenziato cali nel trasporto e magazzinaggio (-0,2%) e nell'alloggio e ristorazione (-0,7%), che riflettono un trend simile, seppure più marcato, rispetto all'Eurozona. Il settore dell'informazione e comunicazione, però, si è distinto con un incremento più consistente, pari allo 0,4%.



Le attività immobiliari hanno avuto una leggera diminuzione dello 0,1%, mentre le attività professionali, scientifiche e tecniche sono rimaste stabili. I servizi di supporto amministrativo, invece, hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%.

Esaminando le singole nazioni, i ribassi mensili più significativi nella produzione dei servizi a giugno 2025 sono stati osservati in alcuni stati membri: Lussemburgo (-11,8%); Danimarca (-2,8%); Lettonia (-1,2%). Parallelamente, altre economie hanno mostrato una notevole espansione: Grecia (+2,8%); Estonia (+2,3%); Polonia (+1,3%).

L'Italia ha fatto registrare un +0,3%, la Germania un -0,4% e la Francia un -0,2%.

La prospettiva annuale offre un quadro di crescita generalizzata per la produzione dei servizi nell'Eurozona. Rispetto a giugno 2024, il trasporto e magazzinaggio è cresciuto del 2,0%.



L'alloggio e ristorazione ha mostrato un aumento del 2,3%. La spinta più forte è venuta dall'informazione e comunicazione, con un +5,4%. Le attività immobiliari sono progredite del 2,7%, mentre le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno registrato un +3,5%. Infine, i servizi di supporto amministrativo sono cresciuti dell'1,9%.

Anche nell'Unione Europea, la visione annuale evidenzia una crescita omogenea in quasi tutti i settori. Il trasporto e magazzinaggio ha visto un robusto aumento del 3,5%. L'alloggio e ristorazione è cresciuto del 2,3%. Il settore dell'informazione e comunicazione ha brillato con un +5,5%. Le attività immobiliari hanno registrato un +2,9%, e le attività professionali, scientifiche e tecniche sono aumentate del 3,5%. I servizi di supporto amministrativo hanno contribuito con un +2,1%. Questi dati sottolineano la resilienza e la capacità di recupero del settore terziario europeo nel lungo periodo.





A livello dei singoli stati membri, i picchi di crescita annuale sono stati particolarmente marcati in: Grecia (+24,0%); Danimarca (+15,2%); Estonia (+9,9%). Tuttavia, alcuni paesi hanno sperimentato contrazioni significative su base annua nella produzione dei servizi: Lussemburgo (-41,7%); Malta (-3,2%); Austria (-1,1%). L'Italia ha fatto registrare un +4,0%, la Germania un +0,7% e la Francia un +3,6%.

Questi dati indicano che, nonostante un generale progresso su larga scala, alcune economie nazionali devono ancora affrontare sfide specifiche, mettendo in evidenza la variegata natura della ripresa e dell'espansione economica all'interno dell'Unione.