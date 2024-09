Confcommercio: a luglio in lieve calo l’indice di disagio sociale

A luglio, sulla base delle risultanze della rilevazione continua sulle forze di lavoro, si registra un aumento di 56mila occupati sul mese precedente, evoluzione che ha permesso di superare la soglia dei 24 milioni di persone impiegate nel processo produttivo. In netta riduzione, -107mila unità su giugno, anche le persone in cerca di lavoro. A questi andamenti si è associata una crescita degli inattivi (+73mila sul mese). Queste dinamiche hanno portato a una riduzione del tasso di disoccupazione ufficiale sceso al 6,5%, anche in questo caso un valore che non si toccava da oltre 15 anni. Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state poco meno di 35,3 milioni, a cui si sommano oltre 1,3 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà, con un aumento sia nel confronto mensile sia in quello annuale. In termini di ore di CIG e FIS effettivamente utilizzate questi dati hanno comportato un incremento, su giugno, in termini di unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un ridimensionamento anche del tasso di disoccupazione esteso sceso al 7,2%.