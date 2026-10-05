Verdure +15,4% in un mese, pastori sardi in rivolta, Franciacorta in vendita: l’Italia del cibo si scopre fragile



Il dato Istat preliminare certifica un'inflazione al 4,2% su base annua, il massimo da tre anni, e la fiamma si è spostata dai beni energetici al banco del mercato rionale: pomodori datterini a 5,80 euro al chilo all'ingrosso a Roma, secondo l'Osservatorio prezzi del CAR, con il cuore di bue a 4,50 e indivia e scarola a 3,80. Sono prezzi che nascono da un'estate torrida e da trapianti di luglio saltati, non da speculazioni: il meteorologo ha spostato il problema dal settore energia al settore frutta, e per ora non c'è paracadute.

Sono numeri che pesano in modo diverso a seconda di chi sta a valle della filiera. In Sardegna la fiammata dei costi si è trasformata in una mobilitazione di piazza: a Tramatza, in provincia di Oristano, seicento pastori si sono riuniti attorno a un dato tanto semplice quanto disperato: il latte ovino della campagna 2025/2026 si sta chiudendo a 1,40 euro al litro, mentre il mangime è passato dai 25-30 euro a 55 euro a quintale e il gasolio agricolo da 50 centesimi a 1,70 euro al litro.











I portavoce Gianuario Falchi, Fabio Pisu, Mario Carai e Nenneddu Sanna hanno annunciato una manifestazione a Cagliari entro ottobre, sette anni dopo la precedente "guerra del latte", e chiesto che il tavolo di filiera convocato per il 13 ottobre a Oristano non si riduca all'ennesima fotografia di buone intenzioni. Il paradosso è noto e si ripete: il Pecorino Romano ha recuperato valore, ma il prezzo riconosciuto a chi produce il latte non si è adeguato nella stessa misura.

L'altro fronte caldo è il vino, dove le cifre si muovono in direzione opposta: Argea, primo brand privato del vino italiano controllato dal fondo Clessidra, è vicina ad acquistare per circa 30 milioni di euro il marchio Franciacorta Contadi Castaldi dal Gruppo Terra Moretti, che intanto ha già ceduto la tenuta L'Andana in Toscana ai De Santis.



L'operazione, non ancora confermata ufficialmente, porta un player strutturato in un'appellation che esporta solo il 20% della produzione: per il management di Argea l'obiettivo è replicare in Franciacorta il lavoro fatto con Botter nel Prosecco e con Cuvage in Piemonte, mentre per Terra Moretti si tratta di ridurre un debito complessivo che, secondo Italia a Tavola, si aggira tra i 100 e i 170 milioni di euro. La Franciacorta diventa così un laboratorio di finanza industriale: il family office che esce, il private equity che entra, e in mezzo 1,2 milioni di bottiglie e un'appellation che ha sempre faticato fuori dai confini.

C'è poi un capitolo che racconta un'Italia che prova a uscire dai propri confini, con risultati inattesi. Il primo cargo agro da Taranto-Grottaglie è partito il 3 ottobre con uva da tavola, susine pugliesi e insalata campana destinate a Istanbul e, da lì, a oltre 350 scali possibili grazie alla partnership fra Aeroporti di Puglia, Poste Air Cargo e Turkish Airlines.



È una piccola rivoluzione logistica per il Mezzogiorno, che finora doveva spedire l'ortofrutta via Milano o Francoforte. All'estero il caffè italiano continua a marciare nonostante i dazi: le vendite di caffè tostato verso gli Stati Uniti sono aumentate del 26,9% a 167 milioni di euro, il caffè verde importato è salito a 5,72 euro al chilo (+47%) e l'Italia si conferma secondo esportatore UE con 3,27 miliardi di valore (+25%). La patata europea, invece, è in piena contrazione: produzione UE -15% sul 2025, Italia a -5,5% con 1,3 milioni di tonnellate attese, e la Francia trascina il calo con -23% e perdite stimate in 400 milioni di euro per i produttori d'Oltralpe.

Sullo sfondo, il Ministero ribadisce i record e prepara nuove emergenze: Lollobrigida ha chiesto all'UE un fondo d'emergenza per l'olivicoltura, dopo aver ricordato i 72,4 miliardi di export agroalimentare 2025 (+15% sul PIL), i 46,6 miliardi di valore aggiunto e i 5 milioni di posti di lavoro della filiera.



E mentre a Caseus 2026, a Villa Contarini, si mostrano per la prima volta tutti i 53 formaggi DOP italiani, nasce il Registro unico del latte di bufala per separare la filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP dalle altre produzioni: più tracciabilità, dice il governo, più identità per il prodotto a marchio, in un settore dove il valore si gioca tutto sulla differenza tra latte certificato e latte anonimo.

Il quadro che esce da questa lunga tre giorni è di un'Italia del cibo che corre su due binari sempre più distanti: da una parte la capacità di generare export, fiere internazionali e operazioni di private equity di livello; dall'altra la fragilità strutturale di chi sta a monte, dai pastori sardi ai produttori di patate europei fino agli olivicoltori che chiedono un fondo d'emergenza. La domanda non è se i 72 miliardi di export reggeranno, ma per quanto tempo potranno reggere mentre il prezzo della materia prima italiana continua a essere divorato dai costi di produzione.



Quando un pastore sardo riceve 1,40 euro al litro e un consumatore romano paga il datterino 5,80 euro al chilo, qualcuno nel mezzo sta prendendo un margine che politiche e filiere non riescono più a distribuire in modo accettabile.

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Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



