

Gli investimenti a Hong Kong oggi mostrano un volto duplice: da un lato la sofferenza del mattone e delle banche, dall'altro la resilienza dei semiconduttori. Il comparto immobiliare perde lo 0,9% e il sottoindice finanziario lo segue con una flessione dello 0,7%. C’è quasi qualcosa di poetico nel vedere i listini immobiliari scendere proprio mentre milioni di persone si mettono in viaggio per tornare a casa. Eppure, il settore tecnologico asiatico prova a smarcarsi dal clima di incertezza. L'indice Hang Seng Tech guadagna lo 0,3% grazie alla spinta dei produttori di circuiti stampati e microchip. I protagonisti della giornata mostrano performance che spiccano nel grigiore generale del mercato azionario cinese:

- Kingboard Laminates: +9% ;

- Hua Hong Grace Semiconductor: +4% ;

- Hang Seng Tech: +0,3% ;

- Hang Seng:

-0,08% ;

- Budweiser Brewing Company APAC:

-2,1% .

Le prime indicazioni sulla settimana di vacanza nazionale non scaldano il cuore degli analisti.











Nonostante i flussi di viaggiatori appaiano stabili, la spesa media per persona risulta in calo rispetto alle attese. Secondo una nota di Citi, l'attività dei consumatori resta sottotono. Questi dati sono un campanello d'allarme per chi pianifica le strategie B2B in Asia per l'ultimo trimestre dell'anno. La domanda interna fatica a ripartire con vigore e il pessimismo sembra contagiare anche i grandi nomi del consumo. Budweiser Brewing Company APAC vive una seduta da dimenticare: il titolo è crollato ai minimi storici dal suo debutto avvenuto nel settembre 2019. Le azioni hanno toccato i 5,555 dollari di Hong Kong a causa di un onere fiscale da 52 milioni di dollari. Questa spesa imprevista è legata a una riorganizzazione interna delle controllate cinesi del gruppo. In questo clima di attesa, il mercato attende l'8 ottobre per ritrovare la direzione perduta. Sarà quello il momento della verità per capire se le recenti manovre di stimolo di Pechino avranno un impatto reale sui listini. Per ora, la borsa si accontenta di piccoli movimenti laterali, aspettando che il dragone si risvegli dal riposo festivo.





Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Economia

Articolo del 05/10/2026



