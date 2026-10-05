

L’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è sceso a -2,0% del PIL, rispetto al -2,1% registrato nello stesso periodo del 2025. Parallelamente, la pressione fiscale ha toccato il 43,5%, un rialzo di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nonostante il carico fiscale più alto, il saldo corrente delle AP è rimasto positivo, con un’incidenza sul PIL del 2,9%.

Sul fronte delle famiglie, il reddito disponibile è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale, ma i consumi hanno registrato un aumento più marcato dell’1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 6,7%, perdendo 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d’acquisto, ridotto dello 0,9% a causa di un deflatore implicito dei consumi più alto dell’1,4%, ha inciso negativamente sul bilancio domestico. E sembra quasi che i bilanci pubblici abbiano trovato un nuovo hobby: il bilanciamento.

Per le società non finanziarie, la quota di profitto è leggermente diminuita, attestandosi al 42,1%, una riduzione di 0,2 punti percentuali.











Al contrario, il tasso di investimento delle società non finanziarie è salito al 26,4%, guadagnando 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, segno di una maggiore propensione a investire in un contesto economico ancora incerto. I dati provengono dai conti trimestrali degli istituti, con le informazioni relative alle AP presentate in forma grezza e quelle su famiglie e imprese destagionalizzate. Questo approccio permette una lettura più precisa delle dinamiche macroeconomiche, utile per manager, imprenditori e analisti che operano nel mercato italiano.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



