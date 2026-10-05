Perché il PMI eurozona di settembre 2026 segna la crescita più rapida da tre anni e mezzo



Le esportazioni, comprese quelle intra‑eurozona, hanno registrato la crescita più forte da quattro anni e mezzo, spingendo le imprese a intensificare la produzione. Le pressioni sui costi sono aumentate, ma restano sotto i picchi registrati a maggio. I prezzi di vendita e di acquisto hanno continuato a salire da maggio, soprattutto nel settore manifatturiero, dove si è toccato un record di sette mesi. A livello nazionale, tutti e cinque i paesi per i quali sono disponibili dati hanno mostrato un’espansione. La Spagna ha guidato la classifica, seguita dall’Irlanda; la Germania ha registrato una delle crescite più rapide dall’inizio del 2022, mentre l’Italia e la Francia hanno registrato aumenti più contenuti. La pressione sulla capacità produttiva è emersa per la prima volta da giugno 2022, con un aumento dei lavori in arretrato sia nel manifatturiero che nel terziario. Di conseguenza, molte aziende hanno avviato nuove assunzioni, portando a una marginale espansione dell’occupazione entro la fine del terzo trimestre.











Nonostante le previsioni rimangano moderate rispetto alla media storica, la fiducia delle imprese rimane alta. Il settore terziario ha però mostrato un lieve calo della fiducia, mentre il manifatturiero ha toccato il suo punto più alto da sette mesi. L’intero scenario suggerisce che la crescita del settore manifatturiero eurozona stia alimentando un ritorno di vigore nella domanda, ma con un occhio attento all’inflazione dei costi. Le aziende di Milano, Roma e altre capitali regionali stanno monitorando da vicino questi segnali per pianificare investimenti e strategie di mercato. In sintesi, il PMI eurozona settembre 2026 dipinge un quadro di ripresa robusta, con un equilibrio delicato tra domanda crescente, pressione sui prezzi e ottimismo occupazionale.

Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence, ha dichiarato: "La più veloce espansione del settore terziario dallo scorso novembre segnala un rialzo dell’economia dell’eurozona che sta non solo accelerando ma anche estendendosi oltre il manifatturiero.

Il segnale complessivo che proviene dalle indagini PMI corrisponde ad un PIL in crescita allo 0.4% su base trimestrale, con uno slancio accelerato ora che ci affacciamo sul quarto trimestre. Se Germania e Francia registrano un incoraggiante ritorno alla crescita dell’attività terziaria per la prima volta rispettivamente da marzo e dicembre, e l’Italia ha riportato il quarto mese consecutivo di espansione, la nazione con la migliore prestazione è stata la Spagna che con il super slancio di settembre ha registrato il miglior trimestre degli ultimi cinque anni. Nonostante i propulsori di crescita siano differenti a livello nazionale, nella complessiva eurozona i servizi tecnologici stanno mostrando un’espansione particolarmente elevata, spinti dagli investimenti sull’IA e supportati dall’incremento di servizi professionali e commerciali. Visti i recenti picchi raggiunti dai prezzi energetici, la parte forse più sorprendente è la resilienza della crescita dei servizi per il consumatore, che ha contribuito significativamente sull’eccezionale crescita spagnola. Il nuovo rialzo della pressione dei prezzi segnalato dall’indagine suggerisce, nel frattempo, che l’inflazione si avvicina di più al 4% che all’obbiettivo BCE del 2%.

Se combinati alla crescita accelerata registrata dal PMI, i dati stimoleranno ulteriormente le speculazioni su un inasprimento ancora più aggressivo della politica monetaria ”.





Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



