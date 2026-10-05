Perché i prezzi alla produzione industriale crescono ad agosto: i dati che le imprese non possono ignorare



Un segnale che i manager delle supply chain non possono più trascurare.

Nel dettaglio, i beni intermedi hanno registrato un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente, mentre l’energia ha guidato la crescita con un +5,6% nell’area dell’euro e +5,5% nella UE. I beni strumentali, i prodotti durevoli e quelli non durevoli hanno mostrato variazioni più contenute, tra lo 0,1% e lo 0,4%. Escludendo l’energia, il settore industriale complessivo è avanzato dello 0,2%.

I dati annuali dipingono un quadro più marcato. Rispetto ad agosto 2025, i prezzi dei beni intermedi sono aumentati del 6,8% nell’area dell’euro e del 6,5% nella UE. L’energia ha registrato la crescita più spettacolare: +21,0% e +20,7% rispettivamente. I beni strumentali sono cresciuti di poco più del 2,5%, mentre i prodotti durevoli hanno registrato un +3,4% nell’euro e +3,2% nella UE. I beni di consumo non durevoli, al contrario, hanno subito una leggera flessione, -0,8% e -0,7%.

Tra gli Stati membri, tutti hanno mostrato un rialzo dei prezzi alla produzione. I picchi mensili più evidenti si sono registrati in Bulgaria ed Estonia (+3,3%), seguiti da Italia (+3,1%) e Danimarca (+3,0%).













- Bulgaria +3,3% .

- Estonia +3,3% .

- Italia +3,1% .

- Danimarca +3,0% .

- Polonia +2,9% .

A livello annuale, le crescite più marcate hanno spuntato in Irlanda (+17,1%), Bulgaria (+16,8%) e Lituania (+14,6%). Lussemburgo è l’unica nazione a segnalare una diminuzione, con un -7,9% dei prezzi.

Questi numeri hanno implicazioni dirette per il mercato B2B. La crescita prezzi energia B2B influisce sui costi di produzione e, di riflesso, sui margini di profitto. Le imprese devono rivalutare i contratti di fornitura e considerare strategie di hedging più aggressive. L’andamento prezzi beni intermedi Europa suggerisce, invece, che la pressione inflazionistica si sta diffondendo anche nei segmenti meno visibili, richiedendo una revisione delle previsioni di budget.

Un’osservazione curiosa: sembra quasi che anche il prezzo della carta igienica abbia deciso di alzare la quota, dimostrando che l’inflazione non fa discriminazioni.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 05/10/2026



