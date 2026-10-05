Leadership forum 2024: perché i leader più intelligenti stanno riscrivendo le regole del management





Il filo conduttore dell’incontro è stato il concept “Leader Sapiens”, una proposta che unisce intelligenza emotiva aziendale e AI, valorizzando talenti e connessioni per orientare innovazione e performance verso un futuro più sostenibile.

Ad aprire la discussione sui nuovi modelli di crescita, Alex Osterwalder ha presentato il Business Model Canvas come vero e proprio playbook di strategia. Ha mostrato casi pratici e strumenti utili per una strategia di crescita B2B basata su coraggio e lucidità.

Sul tema delle decisioni, Sheena Iyengar ha ricordato che l’arte di decidere resta una forma di libertà e responsabilità, anche per le macchine più intelligenti. Un pensiero condiviso da Fabiola Gianotti, ex Direttrice Generale del CERN, che ha sottolineato l’impossibilità di codificare ambizione, passione o lo scopo condiviso in un algoritmo. Per lei, ricerca, senso di appartenenza e valorizzazione dei talenti sono i pilastri per unire team eterogenei.

Il James Kerr ha portato sul palco la filosofia degli All Blacks, dimostrando che risultati straordinari nascono da una cultura basata su umiltà, eccellenza e rispetto.











Ha rivelato la formula del massimo rendimento: capacità individuale moltiplicata per il comportamento dei team.

“La presenza genera fiducia, sicurezza e capacità di azione”, ha affermato Amy Cuddy, sottolineando il ruolo del linguaggio del corpo nei momenti di incertezza.

Nel pomeriggio, Andrea Pontremoli, CEO di Dallara Automobili, ha illustrato esempi di leadership trasformativa, capace di dare direzione, accettare rischi ponderati e trasformare l’errore in apprendimento. Il suo messaggio ha ruotato attorno a una responsabilità diffusa che abilita autonomia e innovazione, anche attraverso gli sbagli.

La seconda giornata è iniziata con Charles Conn, Presidente del Board di Patagonia, che ha raccontato la scelta radicale di considerare la Terra il suo unico azionista. Ha evidenziato come etica e profitto non siano forze opposte, ma si alimentino a vicenda, e ha introdotto il concetto di leader “imperfezionista”, capace di vedere l’incertezza come opportunità.

Sarah Harper, fondatrice dell’Oxford Institute of Population Ageing, ha parlato di resilienza demografica, sostenendo che l’intelligenza cristallizzata dei lavoratori più esperti rappresenta una risorsa strategica nell’era dell’AI.





“Il potenziale umano si nutre nel tempo”, ha aggiunto Tiffani Bova, esperta di crescita e innovazione, illustrando un modello in cinque step per far collaborare persone, processi, tecnologia e cultura e generare un vantaggio competitivo reale.

Michael Morris, docente alla Columbia Business School, ha mostrato come la cultura aziendale si fondi su tre istinti ancestrali: coordinamento tra pari, emulazione di figure guida virtuose e continuità con le proprie radici.

Il pubblico ha poi ascoltato Yuval Noah Harari, storico e filosofo, che ha guidato una riflessione sulle trasformazioni scaturite dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Ha evidenziato la capacità umana di cooperare come la vera sfida, mentre le AI stanno imparando a farlo meglio.

A chiudere il Forum, Giovanni Allevi, compositore e filosofo, ha condiviso spaccati di vita e poesia, ribadendo che chi è destinato al comando deve dimostrare grazia e autorevolezza.

Il programma 2027 di ROI Group è già stato svelato, con appuntamenti che includono il Julio Velasco Day l’8 aprile, il Negotiation Forum il 6 maggio con Scott Tillema, il Public Speaking & Storytelling Forum il 7 maggio con Fabio Caressa, Stefano Massini, Francesco Pannofino e Mariangela Pira, il People Management Forum a giugno con Carol Dweck, e il Sales Forum guidato da Patrick Renvoisé.





Il ciclo si chiuderà il 29‑30 settembre, con il ritorno al Teatro degli Arcimboldi e il tema “Leadershift”. Tra gli speaker confermati troviamo Seth Godin, Sanna Marin, Linda Hill e Renée Mauborgne.

“Le idee giuste al momento giusto cambiano le persone e le persone cambiano le organizzazioni”, ha affermato Marcello Mancini, Presidente e CEO di ROI Group.

“Il cambiamento non arriva quando sei pronto, arriva sempre prima”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di anticipare le evoluzioni per chi vuole guidare il futuro.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



