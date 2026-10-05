



L'indice PMI dell’attività terziaria è sceso da 55,2 a agosto a 51,7 a settembre. Un valore sopra 50 indica espansione, ma il margine ristretto traduce una crescita appena percettibile, la più contenuta del trimestre. Le aziende hanno giustificato la moderazione con volumi di vendita più contenuti e una leggera flessione nella capacità di acquisire nuovi clienti domestici.

Nonostante il rallentamento, le commesse complessive rimangono superiori alla media storica grazie al supporto degli ordini esteri. Per il quarto mese consecutivo, il volume di nuove commesse è aumentato, seppur con una spinta meno vigorosa rispetto ai mesi precedenti. L’aumento della domanda estera ha segnato un picco in più di due anni, dimostrando che il mercato internazionale continua a compensare il calo interno.

Sul fronte occupazionale, il ventunesimo mese di creazione di posti di lavoro è stato registrato, ma il ritmo di assunzione è il più lento da giugno. Il numero di ordini inevasi è rimasto stabile, suggerendo che la capacità produttiva è riuscita a tenere il passo con la domanda attuale.













La pressione dei costi è tornata a salire, per il secondo mese consecutivo, spinta da energia, carburante, trasporti e salari più alti, effetti amplificati dal conflitto in Medio Oriente. Il 36 % delle imprese ha riportato aumenti delle spese operative mensili, contro un 3 % che ha segnalato diminuzioni. L’inflazione è ai massimi da quasi due anni e mezzo, ma solo il 13 % delle aziende ha deciso di aumentare i prezzi di vendita, mentre il 4 % li ha ridotti. Un dato curioso è che, nonostante tutto, alcuni manager credono ancora che le statistiche cambino più spesso del tempo a Milano.

L’ottimismo delle imprese è tornato a livelli tra i più alti dell’ultimo anno. Lanci di nuovi prodotti, acquisizione di clienti e la speranza di una ripresa delle condizioni internazionali hanno alimentato questa fiducia. Tuttavia, l’ombra dei tassi di interesse in rialzo continua a pesare sulle prospettive, tenendo l’indice di ottimismo al di sotto della media storica.

Secondo Eleanor Dennison, Economist presso S&P Global Market Intelligence, "Anche se a settembre il settore terziario italiano sembra aver perso slancio, l’Indice dell’Attività economica è stato il più alto di quest’anno.

Nonostante il tasso di crescita dei nuovi ordini si sia indebolito, è comunque rimasto superiore alla media, sostenuto da un flusso maggiore di nuovi ordini esteri, saliti infatti ad un picco in due anni abbondanti. In merito all’occupazione, le aziende hanno continuato ad assumere ma a tasso minore, vista la diminuzione della pressione sulla capacità operativa. La preoccupazione maggiore mostrata dal settore terziario in Italia è il recente rialzamento dei costi. E comunque il tasso di inflazione dei prezzi d’acquisto non ha raggiunto i livelli di maggio, che segnalavano l’impatto iniziale della guerra in Medio Oriente. Tuttavia, la stabilità della domanda ha incoraggiato un maggiore trasferimento degli aumenti sui clienti finali ”.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



