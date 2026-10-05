Il dollaro rimbalza, l’euro affonda: perché la Francia fa tremare i mercati?

Il biglietto verde trova sostegno nei rendimenti Treasury USA, ancora tra i più alti del ciclo. Il rapporto sull’occupazione di settembre è risultato più debole del previsto, facendo scivolare le probabilità di un rialzo dei tassi di interesse Fed a ottobre sotto il 20 %. Tuttavia, la possibilità di un aumento a dicembre rimane sul tavolo, tenendo alta l’attenzione degli investitori.
Nel frattempo, il rendimento dei titoli giapponesi a trent'anni ha toccato un nuovo record, in attesa delle dichiarazioni della premier Sanae Takaichi. Gli operatori asiatici, però, non sembrano spaventati: l’indice MSCI Asia‑Pacifico senza Giappone guadagna l’1 %, mentre il Nikkei avanza del 2,5 %.
Le borse europee si preparano a un’apertura vigorosa. Gli occhi sono puntati sui dati dei PMI dei servizi e sui prezzi alla produzione dell’Eurozona, oltre ai rapporti compositi di Francia e Germania. A livello globale, il Brasile resta al centro dell’attenzione con il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula, mentre lo Sri Lanka ottiene un accordo di 345 milioni di dollari con il FMI.
- euro in calo dello 0,7 % ;
- dollaro sostiene i rendimenti Treasury USA ;
- probabilità di rialzo dei tassi di interesse Fed a ottobre sotto il 20 % ;
- Nikkei guadagna il 2,5 % ;
- PMI servizi Eurozona al centro dei riflettori.
Il panorama resta complesso, ma chi sa leggere tra le righe capirà che la pressione sui mercati europei è più una questione di fiducia politica che di fondamentali economici. Un piccolo sorriso ironico: è curioso vedere come il mercato reagisca più ai discorsi di un premier che alle cifre dei bilanci.
Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
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Economia
Articolo del 05/10/2026
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