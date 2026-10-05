Economia

05/10/2026

Il dollaro rimbalza, l’euro affonda: perché la Francia fa tremare i mercati?

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Il dollaro rimbalza, l’euro affonda: perché la Francia fa tremare i mercati?

Il dollaro ha ripreso vigore, mentre l’euro scende del 0,7% – il livello più basso degli ultimi diciassette mesi. La causa principale è l’incertezza legata al debito francese e al blocco politico che si prospetta prima delle elezioni presidenziali del prossimo anno. A Francoforte il timore di un contagio si fa sentire, soprattutto perché il divario tra i rendimenti francesi e tedeschi si sta ampliando.


Il biglietto verde trova sostegno nei rendimenti Treasury USA, ancora tra i più alti del ciclo. Il rapporto sull’occupazione di settembre è risultato più debole del previsto, facendo scivolare le probabilità di un rialzo dei tassi di interesse Fed a ottobre sotto il 20 %. Tuttavia, la possibilità di un aumento a dicembre rimane sul tavolo, tenendo alta l’attenzione degli investitori.

Nel frattempo, il rendimento dei titoli giapponesi a trent'anni ha toccato un nuovo record, in attesa delle dichiarazioni della premier Sanae Takaichi. Gli operatori asiatici, però, non sembrano spaventati: l’indice MSCI Asia‑Pacifico senza Giappone guadagna l’1 %, mentre il Nikkei avanza del 2,5 %.

Le borse europee si preparano a un’apertura vigorosa. Gli occhi sono puntati sui dati dei PMI dei servizi e sui prezzi alla produzione dell’Eurozona, oltre ai rapporti compositi di Francia e Germania. A livello globale, il Brasile resta al centro dell’attenzione con il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula, mentre lo Sri Lanka ottiene un accordo di 345 milioni di dollari con il FMI.




- euro in calo dello 0,7 % ;

- dollaro sostiene i rendimenti Treasury USA ;

- probabilità di rialzo dei tassi di interesse Fed a ottobre sotto il 20 % ;

- Nikkei guadagna il 2,5 % ;

- PMI servizi Eurozona al centro dei riflettori.

Il panorama resta complesso, ma chi sa leggere tra le righe capirà che la pressione sui mercati europei è più una questione di fiducia politica che di fondamentali economici. Un piccolo sorriso ironico: è curioso vedere come il mercato reagisca più ai discorsi di un premier che alle cifre dei bilanci.

Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 05/10/2026


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