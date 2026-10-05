Economia

05/10/2026

Il dollaro rimbalza, l’euro affonda: perché la Francia fa tremare i mercati?

Il dollaro ha ripreso vigore, mentre l’euro scende del 0,7% – il livello più basso degli ultimi diciassette mesi. La causa principale è l’incertezza legata al debito francese e al blocco politico che si prospetta prima delle elezioni presidenziali del prossimo anno. A Francoforte il timore di un contagio si fa sentire, soprattutto perché il divario tra i rendimenti francesi e tedeschi si sta ampliando.