Economia

05/10/2026

Fusioni bancarie italiane: la sorpresa di Intesa che ha spinto il FTSE MIB oltre i 50.000

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Fusioni bancarie italiane: la sorpresa di Intesa che ha spinto il FTSE MIB oltre i 50.000

Il FTSE MIB ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,7% a 50.818 punti, trainato da una serie di operazioni nel settore bancario italiano.

Intesa Sanpaolo è salita dell'1,6% dopo che Delfin Sarl, azionista di maggioranza di Monte dei Paschi di Siena (MPS), ha confermato il proprio sostegno all'offerta di acquisizione Intesa Sanpaolo e ha deciso di presentare un’offerta su tutti i 17,6% di partecipazione detenuti.


La mossa ha rafforzato le probabilità di chiudere una delle più grandi operazioni di consolidamento del panorama bancario nazionale, facendo scattare un’ondata di acquisti da parte degli investitori.

Intesa aveva già avvisato che avrebbe ritirato la proposta qualora gli azionisti di MPS avessero approvato la controfferta di Banco BPM (0,3%) e di Generali per Banca Generali (1,2%), indebolendo così la sfida competitiva.

Nel frattempo, Mediobanca ha subito una flessione del 5,1% a seguito dell’annuncio dell’assorbimento da parte di MPS, segnale di un mercato che reagisce velocemente alle notizie di fusione.

Unipol ha guadagnato il 4% grazie alla prospettiva di acquisire la metà della banca senese e di fondersi con BPER Banca, che è salita del 2,3% nello stesso arco temporale.

Il comparto della difesa ha registrato un’impennata, alimentata dalle crescenti spese militari dei governi europei in risposta alle tensioni con la Russia; Fincantieri è aumentata del 4,5%, seguita da Avio (+3,2%) e Leonardo (+1,9%).




Pare che anche i dirigenti di settore stiano facendo le ore piccole per capire se gli ordini di nuovi cantieri arriveranno più velocemente di quanto la stampa possa raccontare.

Le azioni energetiche hanno seguito l’onda positiva, con Tenaris in testa, che ha scalato il 5,3% grazie a risultati di esportazione più solidi rispetto alle previsioni.

L’insieme di questi movimenti evidenzia come le fusioni bancarie italiane possano fungere da catalizzatore per l’intero mercato, influenzando settori dalla difesa all’energia con effetti che si faranno sentire per i prossimi trimestri.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026


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