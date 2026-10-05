

La sua ascesa di tre posizioni nasce da una gestione accorta del dibattito pubblico sui prezzi dei carburanti. Non è solo una questione di numeri, ma di come la leadership aziendale riesca a rispondere alle esigenze dirette dei consumatori in un momento di pressione inflazionistica. Il peso degli impegni internazionali del gruppo ha fatto il resto, consolidando una posizione che sembrava difficile da scalzare.

Subito dietro il vertice, la sfida si fa serrata tra media e finanza. Pier Silvio Berlusconi occupa il secondo gradino del podio con 90.40 punti, beneficiando dei risultati finanziari di MFE. Al terzo posto troviamo Andrea Orcel, protagonista con UniCredit di una complessa partita scacchistica europea. Il suo dialogo con il governo della Germania per l'operazione Commerzbank ne conferma il ruolo di figura centrale nelle strategie di governance continentali. Si ha quasi l'impressione che certi amministratori delegati controllino la propria posizione in classifica con più frequenza di quanta ne dedichino al caffè mattutino, ma d'altronde l'immagine pubblica è un asset che non dorme mai.













Scorrendo i nomi dei protagonisti, emerge una varietà di settori che compongono l'ossatura produttiva del Paese. La classifica prosegue con figure di spicco:

- Carlo Messina, punto di riferimento in Intesa Sanpaolo;

- Renato Mazzoncini, che sale al quinto posto grazie ai progetti di A2A in Valtellina;

- Flavio Cattaneo, impegnato con Enel nello sviluppo di parchi eolici in Australia;

- Matteo Del Fante, che coordina l'ingresso di Poste Italiane in TIM;

- Urbano Cairo.

La reputazione manageriale non è un dato statico, ma un flusso influenzato da acquisizioni e movimenti di mercato. Pietro Labriola occupa la nona posizione, seguito da Alessandro Benetton che chiude i primi dieci nomi della lista. Poco più indietro, si muovono figure come Luca de Meo e Cristina Scocchia. Quest'ultima, alla guida di illycaffè, trae vantaggio dai piani di espansione negli USA. Notevole anche il balzo di Renzo Rosso, che guadagna tre posizioni dopo il passaggio al festival di Venezia, dimostrando che il cinema può servire al business quanto un bilancio in attivo.





Alcuni balzi in avanti nella Top manager reputation meritano una nota a parte per la loro velocità. Andrea Duilio di Sky scala ventiquattro gradini, mentre Guido Barilla ne recupera trentanove grazie a nuove operazioni nel mercato statunitense. Nel mondo della moda, Miuccia Prada cresce di cinque posizioni e Elisabetta Franchi di ventidue. Sono segnali di come l'attenzione si sposti rapidamente su chi dimostra capacità di adattamento e visione internazionale. Persino nel settore del eCommerce e della tecnologia, l'uso corretto della AI inizia a pesare sulla percezione dei leader.

La geografia del comando a settembre si stabilizza dunque su questi equilibri:

- Claudio Descalzi;

- Pier Silvio Berlusconi;

- Andrea Orcel;

- Carlo Messina;

- Renato Mazzoncini.

La capacità di incidere sul tessuto sociale, come dimostrato dal caso Eni, rimane il fattore più influente per chi siede nelle stanze dei bottoni. Le dinamiche di Milano e delle piazze finanziarie internazionali continuano a premiare chi sa coniugare solidità operativa e una narrazione efficace delle proprie scelte industriali.





Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 05/10/2026



