Economia

05/10/2026

Accenture scuote i mercati e il settore IT indiano torna a correre grazie all'AI

Le indicazioni che arrivano direttamente dai vertici di Accenture hanno dato una scossa immediata al settore IT indiano. La previsione di una crescita dei ricavi superiore alle stime della vigilia ha rassicurato gli investitori a Mumbai e nelle piazze finanziarie internazionali. Il Nifty IT ha registrato un balzo dell'1,6% nelle prime ore di contrattazione.