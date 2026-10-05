Accenture scuote i mercati e il settore IT indiano torna a correre grazie all'AI

Si tratta di un segnale di distensione per un comparto che vale circa 315 miliardi di dollari e che appariva ultimamente troppo nervoso.
Gli operatori guardano ad Accenture come a un termometro affidabile per l'intero ecosistema dei servizi informatici B2B. I timori che la diffusione della AI potesse prosciugare i budget tecnologici delle grandi imprese sembrano ora meno fondati. La transizione dai semplici progetti pilota all'adozione dell'intelligenza artificiale su scala aziendale promette di aprire un ciclo di investimenti in AI di lunga durata. Probabilmente molti analisti avevano solo bisogno di un pretesto per smettere di essere pessimisti.
Ecco i protagonisti di questa fiammata sul listino:
- Persistent Systems con un rialzo del 3,1%;
- Wipro che ha guadagnato il 2,1%;
- Tata Consultancy Services in salita del 2,1%;
- Mphasis che ha segnato un +1,1%.
Nonostante l'entusiasmo iniziale, il mercato ha poi parzialmente corretto il tiro portando i guadagni complessivi allo 0,4% intorno alla metà della sessione.
Dopotutto, l'indice ha lasciato sul terreno il 24,5% da inizio anno. Forse i trader hanno solo bisogno di un altro caffè doppio per convincersi che la crisi sia davvero alle spalle.
Le prospettive per i bilanci tecnologici sembrano avviarsi verso una fase di normalizzazione. Gli analisti di PL Capital vedono nei numeri recenti un'indicazione positiva per la spesa delle imprese. Anche Centrum Institutional Research ipotizza un miglioramento costante nei prossimi trimestri. "La conversione dei contratti in ricavi effettivi sta accelerando" dicono le osservazioni sui flussi di outsourcing.
La narrativa sta cambiando. Non si parla più solo di sopravvivenza ma di come scalare le nuove tecnologie per restare competitivi in un mercato globale sempre più esigente. La domanda di servizi legati alla trasformazione digitale rimane solida. Gli ordini in crescita suggeriscono che le aziende non hanno intenzione di tagliare i ponti con l'innovazione, ma scelgono con maggior cura dove allocare il capitale. La partita si gioca sulla capacità di integrare l'automazione nei processi produttivi reali.
Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
Economia
Articolo del 05/10/2026
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