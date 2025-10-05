La scalata inarrestabile del Bitcoin: nuovo record storico oltre i 125.000 dollari mentre gli USA sono in stallo

Il Bitcoin ha nuovamente catturato l'attenzione dei mercati globali, stabilendo un nuovo, impressionante record di valore durante gli scambi asiatici. Questa celebre criptovaluta ha superato la soglia dei 125.000 dollari, toccando l'apice a 125.689 dollari. È un traguardo che eclissa il precedente massimo, raggiunto appena ad agosto, e che conferma la sua inarrestabile ascesa nel panorama finanziario.

Un simile exploit si materializza in un frangente economico-politico particolarmente delicato. Negli Stati Uniti, la protratta chiusura delle attività governative genera profonda incertezza tra gli investitori.



La diffidenza che circonda l'attuale blocco fiscale spinge molti a cercare rifugio in asset più sicuri, e il Bitcoin si è dimostrato, ancora una volta, un porto stabile in un mare in tempesta.

Il marcato trend rialzista del Bitcoin è un chiaro segnale della cautela degli operatori. Con i legislatori statunitensi impegnati nelle complesse negoziazioni per i finanziamenti del governo federale, la ricerca di beni rifugio si intensifica. Parallelamente, anche i guadagni realizzati dalle azioni statunitensi hanno contribuito, seppur indirettamente, a sostenere l'avanzata della criptovaluta, con gli investitori che si orientano verso strumenti finanziari meno vulnerabili alle turbolenze politiche.

A questa dinamica si aggiunge l'influenza di personaggi di spicco. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua famiglia, hanno apertamente promosso le criptovalute, partecipando a diverse iniziative nel settore. Questo coinvolgimento ad alto livello ha, senza dubbio, alimentato la fiducia nel Bitcoin, contribuendo a spingerne il prezzo verso l'alto.


In un mercato dove molteplici asset, dalle azioni all'oro, e persino oggetti da collezione come le carte Pokémon, hanno raggiunto quotazioni storiche, l'ascesa del Bitcoin non sorprende. La sua performance eccezionale è ulteriormente incentivata dalla svalutazione del dollaro. Joshua Lim, co-responsabile dei mercati di FalconX, una società di intermediazione specializzata in criptovalute, ha infatti affermato: "Con molti asset, tra cui azioni, oro e persino oggetti da collezione come le carte Pokémon, che hanno raggiunto massimi storici, non sorprende che Bitcoin stia beneficiando della svalutazione del dollaro". Questa tendenza evidenzia una chiara preferenza per i beni che possono offrire una protezione efficace contro l'inflazione e le incertezze monetarie del momento.


