La scalata inarrestabile del Bitcoin: nuovo record storico oltre i 125.000 dollari mentre gli USA sono in stallo



La diffidenza che circonda l'attuale blocco fiscale spinge molti a cercare rifugio in asset più sicuri, e il Bitcoin si è dimostrato, ancora una volta, un porto stabile in un mare in tempesta.

Il marcato trend rialzista del Bitcoin è un chiaro segnale della cautela degli operatori. Con i legislatori statunitensi impegnati nelle complesse negoziazioni per i finanziamenti del governo federale, la ricerca di beni rifugio si intensifica. Parallelamente, anche i guadagni realizzati dalle azioni statunitensi hanno contribuito, seppur indirettamente, a sostenere l'avanzata della criptovaluta, con gli investitori che si orientano verso strumenti finanziari meno vulnerabili alle turbolenze politiche.

A questa dinamica si aggiunge l'influenza di personaggi di spicco. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua famiglia, hanno apertamente promosso le criptovalute, partecipando a diverse iniziative nel settore. Questo coinvolgimento ad alto livello ha, senza dubbio, alimentato la fiducia nel Bitcoin, contribuendo a spingerne il prezzo verso l'alto.





In un mercato dove molteplici asset, dalle azioni all'oro, e persino oggetti da collezione come le carte Pokémon, hanno raggiunto quotazioni storiche, l'ascesa del Bitcoin non sorprende. La sua performance eccezionale è ulteriormente incentivata dalla svalutazione del dollaro. Joshua Lim, co-responsabile dei mercati di FalconX, una società di intermediazione specializzata in criptovalute, ha infatti affermato: "Con molti asset, tra cui azioni, oro e persino oggetti da collezione come le carte Pokémon, che hanno raggiunto massimi storici, non sorprende che Bitcoin stia beneficiando della svalutazione del dollaro". Questa tendenza evidenzia una chiara preferenza per i beni che possono offrire una protezione efficace contro l'inflazione e le incertezze monetarie del momento.