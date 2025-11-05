Rinnovabili? In Europa le strategie standardizzate non sono più efficaci

Rinnovabili? In Europa le strategie standardizzate non sono più efficaci

Le condizioni per investire in infrastrutture rinnovabili affidabili e sicure non sono mai state così favorevoli. Tuttavia, con l'evoluzione del mercato, è aumentata anche la sua complessità. Generare alpha non è più un processo lineare: la specializzazione e le soluzioni locali sono ormai prerequisiti per il successo, mentre le strategie standardizzate non risultano più efficaci.

L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) prevede che nei prossimi cinque anni la potenza rinnovabile cumulativa a livello globale raddoppierà. L'intelligenza artificiale e la crescente digitalizzazione sono destinati a rappresentare i principali fattori di incremento, insieme alla diffusione del cloud computing e alla progressiva elettrificazione dei settori industriale e dei trasporti.



L'aumento della domanda di energia rappresenta un'opportunità cruciale tra produzione rinnovabile, stoccaggio e flessibilità di rete.

Le soluzioni energetiche sostenibili sono oggi un elemento imprescindibile - ad esempio - nella progettazione di grandi infrastrutture ad alta intensità energetica come i data center. Il settore sta rapidamente adottando modelli di approvvigionamento puliti, resilienti e scalabili, e in Capital Dynamics individuiamo diverse strategie per capitalizzare questa evoluzione. In primo luogo, gli accordi di compravendita di energia (Power Purchase Agreements – PPA), attraverso i quali aziende e utility acquistano elettricità direttamente dai produttori, stanno diventando sempre più diffusi. Tali contratti offrono agli acquirenti stabilità dei costi e benefici in termini di sostenibilità, mentre i produttori (e gli investitori) beneficiano di flussi di ricavi strutturati e de-risked, maggiore flessibilità e protezione dalla volatilità di mercato.


Inoltre, combinando i PPA con soluzioni on-site o near-site che integrano impianti eolici o solari con sistemi di accumulo, è possibile ottenere forniture energetiche pulite, sicure e alternative credibili ai modelli basati sui combustibili fossili. Con il continuo calo dei costi delle tecnologie rinnovabili, queste strategie offrono vantaggi competitivi rispetto ai modelli tradizionali.

Riteniamo che il mercato energetico europeo sia intrinsecamente complesso: le sfide legate alle autorizzazioni, alle strutture PPA, alla congestione di rete e alla diffusione di prezzi negativi richiedono competenze tecniche e di strutturazione avanzate. Per questo motivo, non crediamo che le soluzioni di energia pulita diverranno prodotti "commoditizzati" né disponibili "chiavi in mano".

Esperienza, specializzazione e solide relazioni locali sono elementi imprescindibili. Guardando avanti, le barriere all'ingresso resteranno elevate e la qualità degli investimenti continuerà a dipendere dalla capacità del gestore (General Partner) di conseguire i migliori rendimenti corretti per il rischio.


Man mano che l'Europa accelera il proprio abbandono dei combustibili fossili, le energie rinnovabili rappresentano l'unica soluzione in grado di conciliare gli obiettivi di politica energetica con portafogli caratterizzati da flussi di cassa stabili, contrattualizzati e de-risked.

Dario Bertagna, Senior Managing Director, Co-Head of Clean Energy, Capital Dynamics

Rinnovabili? In Europa le strategie standardizzate non sono più efficaci
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit


Politica della Privacy e cookie