Piazza Affari in rialzo: i numeri che svelano la forza delle grandi aziende italiane



Un'altra eccellenza finanziaria, FinecoBank, ha messo a segno un balzo del 4,6%, sostenuta da un utile per azione pari a 0,2572 euro, nettamente oltre le previsioni che si attestavano a 0,2425 euro. Questi risultati testimoniano la robustezza di due pilastri del settore bancario e assicurativo.





Anche il lusso ha fornito indicazioni positive. Le azioni di Moncler sono cresciute del 3,4% dopo che Banca Barclays ha rivisto al rialzo il proprio giudizio, portandolo a Overweight, e ha incrementato l'obiettivo di prezzo a 61 euro dai precedenti 55 euro. Si intravede per il brand un margine di recupero rispetto ai suoi diretti competitor. Nel frattempo, Snam, leader nel settore delle infrastrutture energetiche, ha guadagnato l'1,7%. L'azienda ha innalzato le previsioni di EBITDA rettificato per il 2025 a 2,95 miliardi di euro e ha registrato un aumento del 10% nei profitti dei primi nove mesi dell'anno, confermando una traiettoria di crescita definita.





Non tutte le notizie sono state positive per il listino.



Alcune aziende hanno affrontato una giornata più complessa. Nexi, ad esempio, ha registrato un calo del 7,9% dopo aver deluso le attese sugli utili. Anche Diasorin ha ceduto il 2,7% in attesa della pubblicazione dei propri risultati, mentre Lottomatica è scesa del 4,8% dopo una recente serie di forti guadagni. Le dinamiche di mercato, infatti, spesso portano a correzioni dopo periodi di euforia o a reazioni immediate a dati non allineati con le aspettative.





Sul fronte macroeconomico, l'economia italiana ha mostrato segnali di vigore. I dati PMI Italia hanno rivelato un'espansione del settore privato a un ritmo mai così rapido negli ultimi diciotto mesi. Questo significativo slancio è stato trainato principalmente da un robusto miglioramento nel settore dei servizi e dal ritorno alla crescita del comparto manifatturiero. Questi indicatori suggeriscono una ripresa generale dell'economia italiana, supportata sia dalla produzione industriale che dalle attività terziarie, delineando un quadro complessivo di ritrovato dinamismo.









Il mercato, dunque, riflette una combinazione di performance aziendali solide e un contesto macroeconomico in miglioramento, che insieme contribuiscono a plasmare il sentiment degli investitori verso le prospettive future. Il rialzo dell'indice FTSE MIB può essere interpretato come un segnale di fiducia, alimentato dalla capacità delle principali imprese di generare valore e dai progressi evidenti a livello economico nazionale.