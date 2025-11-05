BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio: la fusione che svela un impatto senza precedenti sul mercato bancario italiano



Si prevedono sinergie di costo che, a regime, potranno raggiungere circa 190 milioni di euro ogni anno, prima delle imposte. Queste derivano dalle evidenti economie di scala e da una gestione operativa più snella e performante, che permetterà di liberare risorse vitali per indirizzarle verso innovazioni e investimenti tecnologici. Ciononostante, il percorso di integrazione bancaria non sarà privo di costi. Le spese iniziali sono stimate intorno ai 400 milioni di euro, anch'esse prima delle imposte, e saranno sostenute per il 75% entro la fine del 2025, mentre il restante 25% si concentrerà nel 2026. L'obiettivo, però, va oltre la sola riduzione dei costi. Ci si aspetta, infatti, sinergie di ricavo stimate fino a 100 milioni di euro annui, sempre ante imposte. Queste deriveranno da una maggiore produttività e dalla valorizzazione delle opportunità di cross-selling in settori ad alto valore aggiunto, come il wealth management, la bancassicurazione e la specialty finance, sfruttando il consolidato modello distributivo di BPER Banca. Questa fusione bancaria è stata classificata come un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza secondo il Regolamento CONSOB.



In un gesto di trasparenza, BPER Banca ha scelto di non avvalersi della possibilità di esenzione per le operazioni con società controllate, garantendo che l'approvazione ricevesse il parere favorevole dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate. I termini chiave dell'operazione prevedono l'utilizzo delle relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2025 come riferimento per entrambe le banche. Un aspetto cruciale è il rapporto di cambio stabilito: 1,45 azioni BPER, prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria di Banca Popolare di Sondrio. Tale rapporto non subirà aggiustamenti né conguagli in denaro. Il processo di concambio delle azioni BPER si articolerà in diverse fasi. Ci sarà l'annullamento delle azioni proprie detenute da Banca Popolare di Sondrio, seguito dall'annullamento delle azioni di Banca Popolare di Sondrio di proprietà di BPER Banca. Infine, le restanti azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio saranno annullate e assegnate in concambio con nuove azioni BPER, che saranno quotate sull'Euronext Milan e gestite in regime di dematerializzazione da Monte Titoli.



Per gli azionisti residenti o domiciliati negli Stati Uniti, sono previste specifiche procedure per garantire la conformità alle normative sui titoli statunitensi. A seguito di questa fusione bancaria, BPER Banca emetterà un massimo di 126.936.336 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, portando a un aumento di capitale sociale per un massimo di 190.912.249 euro. Lo statuto di BPER Banca subirà, di conseguenza, una modifica all'articolo 5, che riguarda il capitale, i soci e le azioni, per riflettere questo incremento. Gli azionisti di Banca Popolare di Sondrio non avranno diritto di recesso, poiché riceveranno in concambio azioni BPER di nuova emissione che saranno regolarmente quotate sull'Euronext Milan. L'approvazione definitiva della fusione bancaria da parte delle assemblee straordinarie degli azionisti è attesa per i primi mesi del 2026, subordinatamente al rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari. L'operazione dovrebbe diventare efficace nella seconda metà di aprile 2026.



L'assetto azionario di BPER Banca dopo la fusione vedrà cambiamenti significativi, pur assumendo che la struttura proprietaria attuale rimanga invariata fino alla data di efficacia. Tra i principali azionisti, spiccano:

- Unipol Assicurazioni SPA con il 18,7%;

- Fondazione di Sardegna con il 7,0%;

- Blackrock Inc. con il 4,7%;

- JP Morgan Chase & Co con il 3,3%;

- Il flottante si attesterà al 66,3%. Al momento attuale, nessun singolo soggetto fisico o giuridico esercita il controllo su BPER Banca. È importante sottolineare che queste percentuali tengono conto della diluizione della partecipazione degli azionisti di BPER Banca, escludendo gli effetti di eventuali azioni BPER assegnate a chi fosse già azionista di entrambe le banche. Il completamento di questa fusione bancaria è subordinato all'ottenimento di una serie di autorizzazioni regolamentari, tra cui quelle della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia. Sono, inoltre, previste specifiche condizioni sospensive, come l'assenza di provvedimenti ostacolanti da parte delle Autorità, un parere positivo dell'esperto comune sulla congruità del rapporto di cambio, l'approvazione assembleare e l'assenza di eventi significativi che possano alterare le basi della valutazione.



Anche il completamento delle consultazioni sindacali rientra tra le condizioni necessarie. Questo ambizioso progetto di integrazione bancaria è destinato a forgiare una nuova realtà nel panorama finanziario, con l'obiettivo di rafforzare la posizione competitiva e la capitalizzazione bancaria di BPER Banca, generando valore per tutti gli stakeholder

- e influenzando profondamente il mercato bancario italiano. Ulteriori dettagli sull'operazione saranno resi pubblici attraverso la documentazione ufficiale disponibile secondo i termini di legge.