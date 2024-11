Wallife lancia sei nuovi prodotti assicurativi per proteggere i rischi del progresso tecnologico



Wallife, Insurtech specializzata nella protezione delle persone dai rischi derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, ha lanciato sei nuovi prodotti assicurativi che offrono tutela in scenari di rischio sempre più attuali.

Biometrics ID: tutelare l'identità digitale

L'identità digitale è sempre più vulnerabile al furto. In Italia, una persona su tre ha subito il furto della propria identità digitale e sono stati denunciati oltre 16.000 casi di furto d'identità per frodi creditizie nel 2023. Biometrics ID nasce per proteggere l'identità digitale degli individui su smartphone, tablet e PC, combinando una tecnologia proprietaria integrata alla polizza assicurativa. La tecnologia proprietaria protegge gli utenti grazie a modelli e algoritmi brevettati basati sull'AI, la polizza invece copre le perdite finanziarie e i danni subiti dall'utente in caso di furto d'identità digitale.

Social Freezing: proteggere la maternità

Sempre più donne scelgono di conservare i propri ovociti per pianificare la maternità. Purtroppo, la crioconservazione degli ovociti può essere soggetta a errori e malfunzionamenti che possono causare danni. Social Freezing offre copertura alle donne che scelgono di conservare i propri ovociti in caso di danni durante la crioconservazione degli ovociti e la loro salute in caso di danni durante la conservazione del cordone ombelicale.

Pet Lover: tutelare il benessere dei propri animali domestici

Nel Paese, si stimano 15,6 milioni di animali domestici. Il 20% delle cause di decesso tra questi animali è dovuto a incidenti. Pet Lover garantisce la copertura assicurativa per l'animale domestico, sia per i danni accidentali che in caso di furto o smarrimento. In caso di decesso, la polizza prevede tre opzioni di indennizzo: il rimborso delle spese per acquistare un nuovo esemplare, un contributo ad un'associazione per la protezione degli animali o il rimborso dei costi per seguire un percorso di procreazione medicalmente assistita per la nascita di un cucciolo con lo stesso codice genetico del proprio amico animale.

Traveller: navigare in sicurezza nel mondo

Viaggiare è sinonimo di scoperta, ma i rischi legati agli spostamenti sono sempre più complessi e imprevedibili. Traveller è la polizza che, grazie all'AI, avvisa i viaggiatori in tempo reale dei rischi rilevati nella loro destinazione e li protegge in modalità pay-per-use. Questi algoritmi permettono di analizzare in tempo reale dati e notizie dal web e dai social media e calcolare il grado di rischio di un determinato territorio in uno specifico momento.

Prodotti dedicati ai professionisti digitali e alle flotte aziendali

Digital Pro amplia il raggio di azione di Biometrics ID per tutelare tutti i professionisti digitali, come content creator, marketing manager, blogger, e-gamer, streamer, la cui professione è strettamente legata all'uso di piattaforme digitali e social media. Per questi utenti, l'identità digitale è un asset ancora più prezioso, in quanto strettamente connesso alla reputazione professionale, alle collaborazioni e alle entrate finanziarie.

Mobility Manager è la polizza pensata per le flotte aziendali dedicata ai Mobility Manager che vogliono gestire le spese aziendali con maggiore tranquillità. Il prodotto protegge la Carta Carburante fisica ed elettronica dei dipendenti, grazie alla tecnologia proprietaria Wallife che tutela gli utenti tramite modelli e algoritmi brevettati e basati sull'AI, e garantisce la copertura delle perdite economiche in caso di contraffazione fisica della carta o utilizzo fraudolento.