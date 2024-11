TeamViewer e l'intelligenza artificiale per una maggiore efficienza



TeamViewer, leader mondiale nelle soluzioni di connettività remota, introduce nuove funzionalità basate sull'AI per aumentare l'efficienza e semplificare le operazioni. La novità chiave è Session Insights, che automatizza la produzione di documentazione delle sessioni di assistenza remota, offrendo analisi per decisioni più informate.

L'AI è il motore della produttività

Un sondaggio condotto da TeamViewer rivela che il 75% dei responsabili IT, OT e business ritiene che l'AI sia essenziale per aumentare l'efficienza aziendale. Il 69% degli intervistati crede che l'AI sarà il motore del più grande incremento di produttività del secolo. Le aziende stanno adottando l'AI in modo sempre più diffuso, e i risultati sono evidenti: i professionisti IT, pionieri nell'utilizzo degli strumenti di AI, risparmiano in media 16 ore al mese, contro le 6 ore del settore pubblico, meno avanzato nell'adozione dell'AI.

L'AI: un vantaggio per i ricavi

L'AI non solo aumenta la produttività, ma anche i ricavi. Il 61% degli intervistati ritiene che l'AI avrà un impatto positivo sui ricavi entro il 2025, con una crescita media prevista del 211%. L'entusiasmo iniziale verso l'AI sta lasciando spazio a un approccio più pragmatico. Le aziende si stanno concentrando sull'implementazione di applicazioni pratiche che producano risultati concreti. Il 26% degli intervistati ritiene che la mancata adozione dell'AI comporterà un ritardo rispetto alla concorrenza, mentre il 25% prevede un aumento dei costi dovuto alla mancanza di automazione.

L'AI per semplificare i processi e migliorare la soddisfazione del cliente

TeamViewer semplifica i processi aziendali automatizzando attività come la redazione di report, spesso caratterizzate da standard rigorosi. Ciò consente di acquisire e condividere competenze in modo efficace, aumentando la produttività complessiva e ampliando le capacità anche con risorse umane limitate. La documentazione standardizzata delle sessioni velocizza la risoluzione dei problemi, riducendo il tempo medio di risoluzione (MTTR) e aumentando la soddisfazione del cliente.

L'AI per il monitoraggio e l'ottimizzazione

Le dashboard analitiche di TeamViewer consentono alle aziende di monitorare e rispettare gli accordi sui livelli di servizio (SLA), di individuare problemi ricorrenti e applicazioni critiche, di implementare miglioramenti e di ottimizzare l'uso delle risorse. Sfruttando queste funzionalità, le aziende possono mantenere competitività e assicurare un miglioramento continuo dei propri team grazie a informazioni data-driven.

L'AI per la crescita professionale

L'AI non solo migliora l'efficienza aziendale, ma anche la crescita professionale dei dipendenti. Il 72% degli intervistati concorda sul fatto che l'AI consente di concentrarsi su attività di livello superiore, mentre il 70% afferma che ha contribuito a sviluppare nuove competenze. Il 73% ritiene che l'AI sia una competenza chiave per lo sviluppo della carriera, evidenziando come la tecnologia possa sia facilitare le attività quotidiane sia favorire la crescita professionale.