Messina - Intesa Sanpaolo: strategie per gli azionisti e misure contro accessi anomali



Il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha annunciato la leadership della banca in termini di capitalizzazione di mercato in Eurozona, sottolineando l'impegno dell'istituto nell'innovazione tecnologica e nella generazione di sinergie interne.

Intesa Sanpaolo: modello di business vincente

Secondo Messina, la posizione di Intesa Sanpaolo come prima banca in Eurozona per capitalizzazione di mercato è il frutto di un modello di business solido e di successo. Messina ha dichiarato a Cnbc che l'istituto punta a generare valore per gli azionisti attraverso investimenti in tecnologia e che il focus sulla crescita interna, senza operazioni di fusione o acquisizione, rassicura gli investitori.

Strategia di distribuzione dei dividendi e riacquisto di azioni

Intesa Sanpaolo si distingue anche per la sua strategia di distribuzione dei dividendi. Messina ha sottolineato che la banca è un caso unico in Europa per la distribuzione di dividendi in contanti, raggiungendo il 70% del totale. Questo grazie all'assenza di crediti in sofferenza e alla presenza di capitale in eccesso. La banca prevede anche un riacquisto di azioni a fine anno.

Misure contro accessi anomali

Intesa Sanpaolo ha adottato misure per contrastare gli accessi anomali al sistema informatico della banca, dopo il caso di Vincenzo Coviello, ex dipendente della filiale di Bisceglie, che ha effettuato migliaia di accessi abusivi. La banca ha inviato una comunicazione alla rete dei gestori, spiegando il nuovo sistema di alert che prevede un pop-up di avviso per ogni ricerca di un cliente al di fuori delle logiche di portafogliazione.

L'istituto ha ribadito la massima collaborazione con le autorità e ha costituito la nuova area di governo Chief Security Officer, affidata all'ex generale dei carabinieri Antonio De Vita.