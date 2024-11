Forum WPP 2024: comunicazione per la società di domani



Il 22 novembre si terrà a Milano la tredicesima edizione del Forum WPP (evento solo su invito), dedicato al ruolo della comunicazione come leva di crescita e competitività per l’Italia. L'evento, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, quest'anno si concentrerà sul tema del capitale umano e del suo contributo per un cambiamento sostenibile.

Capitale umano e cambiamento sostenibile al centro del Forum

Il Forum WPP 2024 offrirà un’occasione di confronto e riflessione sul ruolo del capitale umano nello sviluppo del Paese. Gli esperti di comunicazione, imprenditori e rappresentanti istituzionali analizzeranno le strategie per promuovere un cambiamento culturale sostenibile e come valorizzare il capitale umano per un futuro di valore e competitività per l’Italia.

Tra i partecipanti, spiccano nomi di primo piano come Massimo Beduschi, Italy Chairman di WPP, Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group, Francesca Dell’Antoglietta, EMEA Marketing and CSR Director Optical Retail di EssilorLuxottica, e Maximo Ibarra, CEO & General Manager di Engineering. Il Forum sarà un’occasione per confrontarsi sui risultati dell’Advisory Board WPP ¦ The European House – Ambrosetti, che dal 2012 si impegna a studiare il ruolo della comunicazione come leva di crescita e competitività per il Paese.

L'Advisory Board, composto da personalità di spicco del mondo della comunicazione, dell'imprenditoria e delle istituzioni, si riunisce ogni anno per identificare i trend emergenti e guidare le politiche di investimento per creare valore, occupazione e crescita. L’obiettivo è quello di comprendere "Il ruolo della comunicazione per la società di domani per generare valore e cambiamento culturale" e di ingaggiare i decisori e la business community in riflessioni di alto livello sui principali trend e cambiamenti che interessano il Paese.

Un evento dedicato alla sostenibilità e alla crescita

Il Forum WPP rappresenta un appuntamento importante per esplorare come il settore della comunicazione possa promuovere uno sviluppo sostenibile per il Paese, valorizzando il capitale umano come motore di innovazione e crescita. Il 22 novembre, un'intera mattinata dedicata a ospiti di alto profilo, momenti di confronto e interventi ispiratori, sarà un'opportunità per riflettere insieme su come costruire una società più inclusiva e responsabile, orientata a un futuro di valore e competitività per l'Italia.

L'Advisory Board WPP ¦ The European House – Ambrosetti ha un ruolo chiave nell’organizzazione del Forum. Grazie al suo lavoro di ricerca e analisi, l’Advisory Board definisce temi cruciali per il settore della comunicazione e questioni nazionali di grande impatto, contribuendo a delineare percorsi e idee per lo sviluppo sostenibile, non solo rivolti al settore delle comunicazioni, ma anche alle istituzioni, alle imprese e ai consumatori.

In un'epoca caratterizzata da sfide globali e trasformazioni digitali, il Forum WPP 2024 rappresenta un'importante piattaforma per analizzare il ruolo della comunicazione nel plasmare un futuro sostenibile e inclusivo per il Paese.