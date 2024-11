Confindustria critica la manovra economica: 'non offre risposte adeguate'



Il direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, ha espresso preoccupazione per la manovra economica, durante un'audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Secondo Tarquini, la manovra non offre risposte adeguate ai problemi e ai rischi segnalati, come quello di perdere base produttiva, soprattutto perché non sembra in grado di invertire la tendenza a livelli di crescita da zero virgola.

Confindustria: "un bivio per il Paese"

Tarquini ha sottolineato che il Paese è di fronte a un bivio e ha chiesto segnali chiari e misure coraggiose. "Apprezziamo l'attenzione sui conti pubblici, ma sono sostanzialmente assenti il sostegno agli investimenti e alle imprese che li realizzano", ha detto. Confindustria auspica una manovra incisiva che dia un segnale forte per rendere il Paese più attrattivo, rilanciando la richiesta di un meccanismo di Ires premiale.

Critiche alla manovra: dal cuneo fiscale alle detrazioni

Pur apprezzando la riduzione strutturale dell'imposizione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 40.000 euro, Confindustria critica il parallelo riordino degli oneri detraibili, previsto per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. La misura potrebbe vanificare il contributo alla domanda interna che la riduzione del cuneo fiscale potrebbe generare.

Confindustria propone modifiche alla manovra

Confindustria ha proposto modifiche alla manovra, come l'accorpamento degli scaglioni di reddito rilevanti a fini Irpef da quattro a tre, il taglio delle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro annui e la rimodulazione degli interventi di sostegno al reddito. Queste misure, secondo Confindustria, potrebbero recuperare risorse e destinarle ad altri capitoli, limando effetti distorsivi di disincentivo al lavoro e contribuendo alla competitività delle imprese.

Confindustria: "sfruttiamo i proventi delle aste Ets per la transizione energetica"

Tarquini ha anche evidenziato che ogni anno solo il 50% dei proventi delle aste Ets è destinato alla transizione energetica. Si tratta di circa 1,7 miliardi di euro sottratti alla competitività delle imprese. Confindustria chiede di destinare l'intero ammontare dei proventi delle aste alla transizione energetica.