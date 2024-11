Boom per il mercato italiano dei Big Data in Italia nel 2024



Il mercato italiano dei Big Data è in forte crescita. La spesa delle aziende in risorse infrastrutturali, software e servizi connessi alla gestione e analisi dei dati crescerà del 20% nel 2024, raggiungendo i 3,42 miliardi di euro. Questa crescita è trainata dall’interesse per la Generative AI, con le prime implementazioni a livello internazionale che spingono le aziende ad investire in nuove tecnologie.

Le aziende italiane investono in Big Data

Le aziende più grandi e strutturate nel settore Data & Analytics investono in competenze innovative e si affidano al Public Cloud per ottenere la capacità computazionale necessaria. Il 75% degli investimenti è realizzato da grandi imprese, mentre solo il 6% proviene dalla Pubblica Amministrazione, una quota in crescita del 25% rispetto all'anno precedente. La spesa in servizi e risorse infrastrutturali cresce più velocemente della media del mercato, con un aumento rispettivamente del 22% e del 21%. Le Utilities (+28%) e il Manifatturiero (+23%) sono i settori con la maggiore crescita. In termini di quote di mercato, il mondo finanziario, comprendente banche e assicurazioni, detiene un terzo della spesa, seguito dal Manifatturiero con un quarto.

La crescita della Data Strategy

Secondo il Data Strategy Index, il 23% delle grandi organizzazioni è ad un livello avanzato nella capacità di valorizzare i dati, rispetto al 20% del 2023. Solo l'11% delle grandi aziende è considerato immaturo, in calo del 5% rispetto al 2023. Questi dati dimostrano che le aziende italiane stanno sviluppando una crescente consapevolezza dell'importanza dei dati.

L’impatto della Generative AI

Carlo Vercellis, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics, sottolinea l’importanza di costruire una strategia di creazione di valore basata sull'utilizzo dei dati. "Il 2023 è stato l'anno della fascinazione per la Generative AI, mentre il 2024 è l'anno dell'implementazione delle prime iniziative a livello internazionale. Le aziende italiane devono sviluppare una strategia personalizzata in base alle proprie esigenze e obiettivi".

La necessità di una Data & AI Literacy

Alessandro Piva, Responsabile della Ricerca dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics, evidenzia che le aziende non rinunciano ad investire in tecnologie e servizi di Data Management & Analytics. "È importante lavorare su tre elementi: una buona gestione dei dati, capacità d'innovazione e implementazione di analisi avanzata, e un'evoluzione culturale per la diffusione della Data & AI Literacy".

Data Strategy nelle grandi aziende

Le grandi organizzazioni stanno sviluppando ruoli e responsabilità ben definite per la gestione dei dati (46% vs 25% nel 2021). L'adozione di strumenti di Business Intelligence è consolidata (93%), ma è importante sviluppare una cultura aziendale che ne permetta un utilizzo efficace. Nel 2024 si registra una maggiore adozione di soluzioni di Business Intelligence da parte dei dipendenti non specialisti. Il 73% delle grandi organizzazioni ha avviato almeno una sperimentazione in ambito Advanced Analytics e la maggior parte di queste ha incrementato il numero di progetti nell'ultimo anno. I team di Data Science che offrono supporto trasversale all'organizzazione sono in crescita, passando dal 21% nel 2021 al 36% nel 2024.

Data Strategy nelle piccole e medie imprese

Il 79% delle PMI italiane svolge attività di analisi dati, almeno a livello descrittivo. L'integrazione dei dati rimane un problema: il 78% delle PMI non integra diverse fonti o lo fa manualmente. Tre aziende su quattro, tra quelle che svolgono analisi dati descrittive, stanno sperimentando anche nel campo delle analisi predittive. Le medie imprese stanno accelerando, ma il divario con le piccole imprese si sta ampliando. Solo il 37% delle PMI ha definito delle priorità specifiche per la valorizzazione dei dati da attuare nei prossimi 12 mesi. Queste realtà si focalizzano sulla formazione e l'upskilling del personale, riconoscendo l'importanza di sviluppare competenze interne.

Il futuro del Data Analytics e AI

Le grandi aziende più avanzate, dopo i primi mesi di hype sulla Generative AI, si stanno concentrando sulla messa a terra delle prime iniziative. Da un punto di vista tecnologico, si sta assistendo a un crescente interesse verso componenti tecnologiche abilitanti, come risorse hardware ad elevate prestazioni e l’integrazione di componenti software innovative quali Vector DB, Graph DB o strumenti di Data Observability.