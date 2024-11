Auto e filiera dell'auto: una grande crisi e licenziamenti ovunque



La crisi dell'industria automobilistica europea continua a mordere: Michelin ha annunciato la chiusura di due stabilimenti in Francia, mentre altri grandi gruppi come Schaeffler, Bosch, Continental e ZF Friedrichshafen stanno annunciando tagli di lavoro a livello globale. Una situazione che riflette le sfide che il settore sta affrontando, come la transizione verso l'elettrificazione, l'aumento dei costi delle materie prime e la competizione globale sempre più serrata.

Michelin: la crisi morde in Francia

Michelin ha annunciato che chiuderà due stabilimenti in Francia, a Cholet e Vannes, entro il 2026. La decisione, che coinvolge 1.254 posti di lavoro, è stata presa in risposta alla scarsa domanda in Europa e alla concorrenza dei produttori asiatici a basso costo. La società francese sta affrontando un surplus di capacità produttiva a causa della crescente quota di mercato dei pneumatici di fascia economica.

La crisi dell'industria automobilistica europea

Il caso di Michelin non è isolato. Altri grandi gruppi della componentistica automobilistica in Europa stanno affrontando momenti difficili. Schaeffler ha annunciato migliaia di licenziamenti in Europa dopo una flessione dell'utile operativo nel terzo trimestre. Il gruppo tedesco prevede di tagliare circa 4.700 posti di lavoro, di cui 2.800 in Germania. Anche Bosch ha annunciato un taglio di circa 10.000 posti di lavoro a livello globale, motivando la decisione con la necessità di adattarsi alla crescente richiesta di tecnologie elettriche. Continental ha comunicato piani per ridurre fino a 30.000 posti di lavoro nei prossimi anni, per riorientarsi sulle tecnologie digitali ed elettriche. Allo stesso modo, ZF Friedrichshafen ha annunciato che ridurrà il personale (fino a 15.000 posti nei prossimi anni), a causa della domanda in calo per i componenti tradizionali.

Sfide per l'industria europea

Le ristrutturazioni annunciate riflettono le principali sfide per l'industria europea, che prova a rimanere competitiva: la transizione verso l'elettrificazione, le pressioni economiche dovute all'aumento dei costi delle materie prime e alle difficoltà della catena di approvvigionamento, e la competizione globale sempre più serrata, in particolare con i produttori cinesi.