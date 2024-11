Amazon promuove l'alfabetizzazione economico-finanziaria con ECONO.MIA



Amazon ha lanciato ECONO.MIA, un programma di formazione economico-finanziaria dedicato ai suoi dipendenti in Italia, con l'obiettivo di promuovere l'indipendenza e l'empowerment personale, con un particolare focus sul contrasto al divario di genere. L'iniziativa, che sarà realizzata in collaborazione con ActionAid Italia, prevede un corso ibrido che toccherà i principali temi di economia e finanza, con un focus sulle esigenze delle donne.

ECONO.MIA: un'iniziativa per promuovere l'empowerment femminile

ECONO.MIA rappresenta un investimento significativo da parte di Amazon per promuovere l'alfabetizzazione economico-finanziaria in Italia. Il programma, che sarà implementato in collaborazione con ActionAid Italia, si pone l'obiettivo di fornire strumenti concreti ai dipendenti Amazon, con un'attenzione particolare alle donne. Il corso toccherà temi chiave come la gestione del bilancio familiare, l'investimento personale e l'ottimizzazione fiscale, con l'obiettivo di fornire alle donne gli strumenti necessari per una maggiore autonomia economica.

Il divario di genere nelle competenze finanziarie

Amazon ha commissionato una ricerca all'istituto SWG per analizzare le disuguaglianze economiche di genere in Italia e la consapevolezza finanziaria nel nostro Paese. I risultati dello studio evidenziano un divario significativo tra uomini e donne in termini di competenze economico-finanziarie. Il 42% delle donne intervistate ha una scarsa consapevolezza finanziaria, rispetto al 34% degli uomini. Inoltre, la ricerca ha evidenziato che due donne su cinque all'interno delle coppie di lavoratori sono a rischio di dipendenza finanziaria dal partner.

La collaborazione tra pubblico e privato per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria

Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha espresso apprezzamento per l'impegno di Amazon in questo progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di educazione finanziaria. L'iniziativa di Amazon, che si basa su un approccio inclusivo e attento alle esigenze delle donne, potrebbe rappresentare un modello per altre aziende e istituzioni, in un contesto in cui le competenze finanziarie sono sempre più importanti per affrontare le sfide economiche e sociali del XXI secolo.