Mercati finanziari internazionali: perché l’ultimo giorno di crisi sull’Iran sta sconvolgendo Milano

Il calo è stato trainato dal crollo di Nexi (-16,6%) dopo la pubblicazione di risultati deludenti e dal ribasso di Amplifon (-13,2%). Anche i titoli bancari hanno mostrato segni di debolezza: Mps è sceso del 4,2% in seguito alla conferma dell’esclusione dell’ad Luigi Lovaglio dal prossimo consiglio di amministrazione.

Il comparto difesa non è stato risparmiato: Leonardo ha perso il -6,1% e Fincantieri il -6%. Al contrario, gli energetici hanno beneficiato del rally sul petrolio: Snam è in rialzo del +1,6% dopo conti 2025 sopra le attese, e Eni +1,3%. Il titolo che ha brillato sul FTSE MIB è stato Campari, che ha guadagnato il +10% grazie a utili e dividendo in crescita per il 2025.

Le altre borse europee hanno seguito il medesimo trend negativo: Parigi -1,5%, Francoforte -1,6% e Londra -1,3%, facendo scendere l’Euro Stoxx 50 di circa l’1,5%.

Negli Stati Uniti, il Dow Jones ha rotto la soglia dei 48.000 punti, perdendo oltre l’1,6%, mentre il Nasdaq Composite ha limitato le perdite allo 0,4% grazie a un rimbalzo di Broadcom (+5%), Nvidia (+0,3%) e Microsoft (+0,4%). Tuttavia, il resto del settore tecnologico è rimasto in rosso: Apple -0,6%, Alphabet -1% e Meta -1,1%. Tesla è rimasta stabile, ma la volatilità rimane alta.

Il Bitcoin, che ieri aveva toccato i 72.000 dollari, è sceso del 2,5% attestandosi intorno ai 71.000 dollari. Il cambio euro/dollaro resta intorno a 1,15, con un leggero rialzo per la valuta statunitense.

Il mercato delle materie prime ha mostrato segnali contrastanti. Il conflitto in USA, Israele e Iran ha riacceso le previsioni prezzo petrolio medioriente, spingendo il WTI Crude Oil oltre il +5% a 79 dollari al barile, il livello più alto dall’estate 2024.



Anche il Brent di Londra ha raggiunto 84 dollari al barile, replicando il picco di luglio 2024. I rialzi del gas sono più contenuti. Oro e argento hanno chiuso in rosso: l’oro difende la quota di 5.000 dollari l’oncia ma perde l’1%, mentre l’argento scende del 2% mantenendosi appena sopra gli 80 dollari l’oncia (circa 17 euro).

Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund è tornato in rialzo, attestandosi a 72 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 3,57%. Oggi è stata la quarta giornata di collocamento per la settima emissione del Btp Valore. Gli ordini hanno superato i 15 miliardi di euro, con 2 miliardi di euro raccolti alle 16:48, corrispondenti a circa 70 mila contratti. I tassi cedolari minimi garantiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono 2,50% per i primi due anni, 2,80% per il terzo e quarto, 3,50% per il quinto e sesto anno. Al termine del collocamento, previsto dal 2 al 6 marzo 2026, verranno comunicati i tassi definitivi, che potranno essere rivisti al rialzo a seconda delle condizioni di mercato.



L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro, con la certezza di coprire l’ammontare richiesto.

In sintesi, l’andamento azioni italiane rimane incerto, mentre le tensioni geopolitiche continuano a spingere i prezzi del petrolio verso nuovi massimi. Gli operatori devono monitorare da vicino sia i dati macroeconomici sia le dinamiche dei mercati finanziari internazionali per adattare le proprie strategie di investimento.

Articolo del 05/03/2026



