Il successo economico di Milano Cortina 2026 e la spinta dei turisti internazionali nei dati Visa

L'eredità finanziaria lasciata dai Giochi Olimpici Invernali ha superato le aspettative iniziali. I flussi di denaro registrati nel Nord Italia durante l'evento raccontano una storia di crescita e di forte attrattività internazionale. I dati elaborati da Visa Consulting & Analytics (VCA) attraverso la rete VisaNet mostrano un quadro inequivocabile: l'impatto economico Milano Cortina 2026 è stato trainato da una platea globale che ha scelto l'Italia non solo per lo sport, ma anche per i consumi di alta gamma. Le transazioni effettuate dai titolari di carta Visa provenienti da paesi extra europei sono aumentate del 104% rispetto all'anno precedente. Questo balzo riflette l'efficacia dei pagamenti digitali grandi eventi nel facilitare l'esperienza di acquisto dei visitatori che arrivano da lontano.


A guidare questa ondata di spesa sono stati soprattutto i turisti provenienti da Stati Uniti, Canada e Cina. Per quanto riguarda i visitatori del vecchio continente, la Germania ha mantenuto il primato per volume di acquisti, seguita dalla Svizzera. L'economia locale ha beneficiato di questo dinamismo in modo capillare:
- la categoria Abbigliamento e Accessori ha guidato la classifica con un incremento del 52%;
- il settore della Ristorazione ha segnato un solido +51%;
- il comparto Mobilità e Trasporti ha registrato una crescita del 40%;
- la spesa per la moda a Milano ha toccato un picco del +103% tra i turisti internazionali;
- le località montane hanno visto un incremento delle transazioni extra europee del 136%.

Le tendenze di spesa turistica evidenziano come il capoluogo lombardo abbia agito da magnete per lo shopping di lusso. Gli acquisti a Milano sono cresciuti costantemente per tutta la durata della manifestazione, con un aumento del 97% generato dai titolari di carte Visa residenti fuori dall'Europa. Questo fenomeno non è rimasto confinato nei confini urbani, eppure è nelle vette alpine che si è registrata la variazione percentuale più impressionante per i visitatori internazionali.


La capacità di spesa si è concentrata su beni durevoli e servizi essenziali, confermando che i grandi eventi sportivi trasformano temporaneamente il tessuto commerciale delle zone ospitanti. Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia, ha analizzato l'andamento osservando che i dati del weekend di apertura avevano evidenziato l'immediato impatto economico che Milano Cortina 2026 stava generando sulle comunità locali e questo slancio si è rafforzato durante il corso dei Giochi. La crescita costante della spesa e delle transazioni, trainata in particolare dai visitatori internazionali, rinforza la capacità dei grandi eventi globali di generare valore a lungo termine per l'economia italiana. In qualità di Official Payment Technology Partner per i Pagamenti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, Visa è orgogliosa di sostenere questo ecosistema abilitando pagamenti digitali sicuri, fluidi e inclusivi per imprese e visitatori. La digitalizzazione dei pagamenti ha giocato un ruolo cruciale, rendendo ogni transazione rapida e sicura per migliaia di utenti. Nondimeno, il successo di Milano Cortina 2026 si misura anche nella capacità del sistema Italia di accogliere volumi di traffico finanziario così elevati senza criticità.


In conclusione, le cifre finali confermano che l'impatto economico Milano Cortina 2026 ha generato un valore aggiunto significativo, consolidando il ruolo dei pagamenti digitali grandi eventi come infrastruttura portante per il turismo moderno e per la competitività del territorio.


Articolo del 05/03/2026

