Il rischio geopolitico per le imprese e la crisi di MFS a Londra

Nonostante la segretezza delle discussioni, il nome più citato è Mojtaba Khamenei, secondo figlio del defunto leader. La sua figura rimane quasi inesistente nei media: non si conoscono né le sue posizioni politiche né il suo percorso religioso, il che lo rende un elemento incerto in un momento delicato. Qualunque sia la decisione, il nuovo leader erediterà un Paese già in guerra e diventerà subito bersaglio di intelligence straniere.

Nel frattempo, la gestione operativa del conflitto resta nelle mani della Guardia della Rivoluzione, che sembra seguire piani elaborati prima dell’escalation attuale.

Impatto economico globale

Il conflitto ha generato ripercussioni immediate sui flussi commerciali e sui costi di assicurazione. I principali effetti sono:

- Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz è fortemente disturbato, con un aumento dei costi di assicurazione per le navi fino a dodici volte rispetto al periodo precedente;

- L’amministrazione statunitense ha valutato l’intervento della Marina per scortare i mercantili nel passaggio strategico del petrolio;

- Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha confermato che le tariffe doganali statunitensi saliranno al 15% questa settimana, rispetto al 10% precedente, in occasione del primo anniversario del piano tariffario introdotto da Donald Trump.

Queste misure aumentano l’onere per le imprese che dipendono dal trasporto marittimo e dalle catene di approvvigionamento internazionali, spingendo le aziende a rivedere le proprie strategie di sourcing e a valutare scenari di diversificazione.

Scandalo finanziario a Londra

Mentre le tensioni in Medio Oriente dominano i titoli, il settore bancario londinese è stato scosso dal fallimento di Market Financial Solutions (MFS). L’azienda, specializzata in mutui a breve termine, è stata accusata di “double pledging”, ovvero di aver dato in garanzia lo stesso portafoglio di prestiti a più creditori. Le conseguenze hanno coinvolto:

- Barclays, con un’esposizione di circa 500 milioni di sterline;

- Jefferies e il fondo hedge Elliott Management;

- L’unità di private capital di Apollo Global Management.

Il caso solleva dubbi sulla solidità dei processi di sottoscrizione nei mercati dei finanziamenti garantiti da asset, spingendo le imprese a rivedere i criteri di valutazione del rischio contropartita.





Avanzamento delle cripto

In un contesto di incertezza, il settore degli asset digitali segna un passo storico. L’exchange Kraken ha ottenuto l’accesso ai sistemi di pagamento principali della Federal Reserve, incluso FedWire, per un conto a finalità limitata della durata di un anno. Questa integrazione avvicina il mondo delle criptovalute alla finanza tradizionale, nonostante l’opposizione di molte banche.

Le aziende che operano nel eCommerce e nei pagamenti internazionali potrebbero trovare in questa evoluzione una nuova opportunità per ridurre la dipendenza da sistemi bancari tradizionali, soprattutto in scenari di crescente instabilità geopolitica.

Articolo del 05/03/2026



