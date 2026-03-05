Il divario di genere nel lavoro e l'ombra della AI sulla leadership femminile in Italia

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La velocità del cambiamento ha subìto una brusca frenata. Se tra il 2015 e il 2022 la crescita della rappresentanza femminile nei ruoli di comando era dello 0,7% annuo, nell'ultimo triennio questo dato è crollato allo 0,2%. Il talento si disperde lungo la scala gerarchica. Una giovane che inizia oggi il suo percorso ha ottime probabilità di trovare spazio, ma le sue chance di raggiungere la C-Suite diminuiscono drasticamente con il passare degli anni. Le percentuali parlano chiaro:

- la quota femminile parte dal 51% nei livelli di ingresso;

- scende al 36% quando si raggiunge il primo gradino manageriale;

- si ferma al 27% nelle posizioni di massima responsabilità decisionale.

Il mercato del lavoro B2B richiede oggi una continuità che spesso si scontra con le interruzioni di carriera. A livello globale, il 34% delle donne indica la gestione familiare a tempo pieno come causa di una pausa professionale, mentre per gli uomini questa percentuale scende al 7%. Questo scollamento non è solo una questione di tempo, ma di accumulo di esperienza strategica.

Il divario di genere nel lavoro si accentua con l'età. Nelle nuove generazioni la distanza è minima, circa il 5% per la Gen Z, ma il solco si allarga fino al 18% tra i Baby Boomer. In questo scenario già complesso si inserisce la variabile della AI. L'intelligenza artificiale sta ridisegnando le competenze richieste per la leadership femminile in Italia e nel resto del mondo. Il rischio concreto è che la tecnologia diventi un nuovo strumento di esclusione invece di un acceleratore di opportunità. I numeri sulle competenze tecniche mostrano una polarizzazione netta: in Italia solo il 35% di chi possiede skill di AI Engineering è donna. C'è però una parte di talento sommerso. Quando si analizzano le competenze dedotte dai profili professionali e non solo quelle dichiarate, la presenza femminile nel campo tecnologico sale al 45%. Nonostante ciò, gli uomini mantengono un vantaggio competitivo nel posizionamento. Chi possiede competenze nell'intelligenza artificiale tende a occupare ruoli definiti augmented, ovvero posizioni in cui la tecnologia aumenta la produttività e il valore del lavoro.



In questi ruoli la presenza maschile è al 65%, contro il 57% di quella femminile. La differenza diventa ancora più marcata durante le transizioni di carriera. Gli uomini riescono a trasformare il cambiamento tecnologico in un salto di qualità professionale con maggiore frequenza. In Italia il 17% degli uomini è passato a occupazioni potenziate dalla AI dopo aver lasciato ruoli tradizionali, contro il 14% delle donne. La leadership femminile in Italia si trova dunque a un bivio. Senza un intervento deciso sulla formazione e sulla cultura aziendale, le professioniste più mature potrebbero restare intrappolate in mansioni destinate all'automazione. Allineare la governance della AI e le pratiche di assunzione a obiettivi di equità è oggi una scelta strategica di business. Non si tratta di una questione di immagine, ma di solidità economica. Per le aziende operanti nel settore B2B, perdere il contributo femminile nei processi decisionali significa rinunciare a una visione completa del mercato. Il divario di genere nel lavoro non è un destino inevitabile: è una sfida che richiede di trasformare l'ambizione iniziale in una carriera solida e duratura.



Le donne rappresentano quasi la metà della forza lavoro nazionale, ma finché il loro accesso alla C-Suite rimarrà limitato, l'economia non potrà dirsi pienamente efficiente.

Articolo del 05/03/2026



