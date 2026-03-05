Eurozona: perché il volume delle vendite a gennaio 2026 sorprende gli operatori

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





- Nel settore alimentare, bevande e tabacco il volume è salito dello 0,3% nell’eurozona e dello 0,4% nell’UE;

- I prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione) hanno registrato una leggera flessione dello 0,2% nell’eurozona e dello 0,1% nell’UE;

- I carburanti per autotrazione nei negozi specializzati sono calati dell’1,1% nell’eurozona e dell’1,0% nell’UE;

Tra gli Stati membri con dati disponibili, i maggiori guadagni mensili sono stati registrati in Estonia (+4,4%), Lettonia (+2,8%) e Portogallo (+2,0%). I ribassi più evidenti sono comparsi in Slovacchia (-3,5%), Slovenia (-1,9%) e Croazia (-1,3%).

- Italia ha mostrato una crescita contenuta dello 0,2%;

- Germania ha registrato un calo dello 0,9%;

- Francia ha avuto un lieve aumento dello 0,3%;

Sul fronte annuale, l’area dell’euro ha registrato incrementi più marcati: +1,4% per alimentari, bevande, tabacco; +2,4% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti); +0,7% per i carburanti nei punti vendita specializzati. Nell’UE i valori sono leggermente inferiori, con +1,3% per il primo gruppo, +2,9% per il secondo e +2,0% per i carburanti.

- Lussemburgo ha guidato la crescita annuale con +24,7%, seguito da Lituania (+9,3%) ed Estonia (+8,7%);

- Slovacchia è rimasta in calo con -3,1% e Slovenia con -1,5%;

A livello nazionale, l’Italia ha chiuso l’anno con un incremento dello 0,4%, la Germania con +1,2% e la Francia con +2,5%. Questi dati confermano che la analisi settore retail eurozona resta fondamentale per chi opera nel B2B, offrendo spunti utili per orientare le decisioni di investimento e di gestione del magazzino.

Articolo del 05/03/2026



