Borse asiatiche in rialzo e il nodo del petrolio: come cambiano gli investimenti B2B dopo l'attacco dell'Iran

Questo clima di cauto ottimismo deriva in parte dalla chiusura positiva di Wall Street, ma il contesto resta infiammato. L'attacco missilistico lanciato dall'Iran contro Israele, avvenuto poco dopo il blocco dei tentativi diplomatici a Washington, mantiene alta la tensione sulle rotte commerciali e sulla produzione di energia. Il Senato degli USA ha confermato il supporto alla campagna militare contro Teheran, suggerendo che una risoluzione rapida del conflitto è al momento improbabile.

In questo scenario, gli investimenti B2B devono fare i conti con una volatilità mercati energia che non accenna a diminuire. Il petrolio e l'oro continuano a essere i beni rifugio per eccellenza, con i prezzi che riflettono la paura di interruzioni strutturali nelle forniture. I dati raccolti sul campo sono inequivocabili:

- il petrolio greggio degli USA ha guadagnato il 3.94% salendo a 77.60 dollari al barile;

- il Brent ha toccato quota 84.25 dollari con un incremento del 3.5%;

- l'oro spot è cresciuto dello 0.78% raggiungendo i 5,175.47 dollari l'oncia;

- il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito al 4.121%;

- i titoli a 30 anni hanno mostrato un avanzamento al 4.7607%.

Sebbene Chris Wright, segretario all'energia degli Stati Uniti, consideri queste oscillazioni come un "piccolo intoppo" nel percorso verso gli obiettivi militari americani, le implicazioni per l'economia reale sono profonde. Kristalina Georgieva, alla guida del Fondo Monetario Internazionale, ha avvertito che il mondo sta affrontando una fase di instabilità prolungata. La resistenza delle catene di approvvigionamento è sotto pressione e i costi energetici, aumentati del 16% dall'inizio delle ostilità, pesano sui bilanci aziendali. Le strutture produttive rischiano di finire offline se i combattimenti dovessero persistere, creando un effetto domino sui mercati finanziari globali che oggi si muovono seguendo quasi esclusivamente le notizie di cronaca bellica.

Mentre il Medio Oriente brucia, la Cina cerca di stabilizzare la propria traiettoria economica per i prossimi anni. Il governo di Pechino ha fissato il target di crescita economica Cina per il 2026 tra il 4.5% e il 5%.



Questa scelta indica una volontà di correggere gli squilibri industriali e la sovrapproduzione, puntando su una maggiore qualità dello sviluppo piuttosto che sulla semplice quantità. Il nuovo piano quinquennale, il quindicesimo della serie, promette una trasformazione radicale:

- investimenti massicci in innovazione tecnologica e AI;

- sviluppo di comparti industriali ad alto valore aggiunto;

- stimoli mirati per aumentare il consumo interno delle famiglie.

L'indice CSI300 ha risposto positivamente con un +1.4%, così come lo Shanghai Composite Index che ha guadagnato l'1%. Sul fronte valutario, il dollaro ha ripreso forza dopo una breve esitazione. Il valore del biglietto verde rispetto a un paniere di valute è salito dello 0.19%, portando l'euro a scendere verso quota 1.1609 e lo yen a indebolirsi a 157.15 per dollaro. La situazione rimane fluida: la ripresa asiatica di oggi è un segnale incoraggiante, ma la stabilità dei flussi petroliferi sarà il vero ago della bilancia per i prossimi mesi.



Gli operatori economici osservano con attenzione la Corea del Sud e la Cina, consapevoli che la solidità dei mercati finanziari globali dipenderà dalla capacità di assorbire gli shock energetici derivanti dal conflitto in Iran.

Articolo del 05/03/2026



