Accelerazione dei consumi in Italia: i dati Istat di gennaio premiano grande distribuzione e eCommerce

Entrando nel dettaglio dei numeri, il mese di gennaio ha fatto registrare un aumento dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume rispetto al mese precedente. È una progressione che non appare isolata. Se osserviamo il trimestre che va da novembre 2025 a gennaio 2026, l'incremento complessivo è dello 0,5% in valore, a dimostrazione di una tenuta strutturale della domanda. I beni alimentari guidano questa parata positiva, ma anche il settore non alimentare fornisce il suo contributo, seppur con ritmi più compassati. La variazione su base annua è ancora più significativa: le vendite al dettaglio Istat sono salite del 2,3% in valore. Si spende di più e si acquista di più, con un volume complessivo che segna un incoraggiante +0,9%.

Il panorama dei canali di vendita in Italia evidenzia una polarizzazione sempre più marcata tra i diversi attori del mercato. Da un lato la grande distribuzione continua a consolidare la sua posizione con un incremento del 4,1%, dall'altro il eCommerce conferma la sua natura di pilastro fondamentale per il commercio moderno crescendo del 4,6%.

Al contrario, le imprese che operano su piccole superfici mostrano una resilienza minima con un modesto +0,2%. Le vendite effettuate al di fuori dei circuiti dei negozi tradizionali subiscono invece una flessione del 1,7%. Questo spostamento dei flussi economici suggerisce un cambiamento profondo nelle abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso la logistica organizzata e le piattaforme digitali.

All'interno delle categorie merceologiche non alimentari, il dinamismo non è uniforme. Alcuni settori corrono veloci, spinti dall'innovazione e dalle necessità quotidiane, mentre altri faticano a mantenere il passo con il cambiamento dei tempi:

- Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni e telefonia: +3,9%;

- Prodotti farmaceutici, piante e fiori: in crescita;

- Mobili, articoli di arredamento e materiali da costruzione: andamento positivo;

- Abbigliamento e pellicceria: stabilità nelle vendite;

- Calzature, articoli in cuoio e da viaggio: -2,2%.

Questa istantanea di inizio anno suggerisce che il mercato stia attraversando una fase di trasformazione dei desideri e delle necessità.



Il successo della grande distribuzione e del eCommerce evidenzia come la comodità e l'ampiezza dell'offerta siano diventati fattori discriminanti. Il dato congiunturale mensile, con il suo +0,6% in valore, conferma che la ripresa è costante. Guardando al periodo più ampio, l'aumento dello 0,5% nel trimestre testimonia una stabilità che offre prospettive interessanti per i prossimi mesi. Il 2026 inizia quindi sotto il segno di una crescita che premia l'efficienza e la modernità dei canali distributivi italiani.

