Accelerazione dei consumi in Italia: i dati Istat di gennaio premiano grande distribuzione e eCommerce

L'anno 2026 si apre con una spinta decisa per i consumi retail Italia, segnando un momento di dinamismo che coinvolge l'intero sistema economico nazionale. Le rilevazioni elaborate da Istat mostrano un quadro di crescita congiunturale che non si limita al solo valore monetario, ma abbraccia anche i volumi scambiati sul mercato. Si tratta di un segnale di fiducia importante. Le famiglie italiane hanno ripreso a spendere con maggiore intensità, specialmente nel settore alimentare, dove l'incremento risulta più evidente rispetto ai comparti non alimentari. La vitalità del mercato interno si riflette in una crescita che attraversa i mesi e i trimestri, consolidando una tendenza che sembra voler scacciare le incertezze del passato recente.


Entrando nel dettaglio dei numeri, il mese di gennaio ha fatto registrare un aumento dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume rispetto al mese precedente. È una progressione che non appare isolata. Se osserviamo il trimestre che va da novembre 2025 a gennaio 2026, l'incremento complessivo è dello 0,5% in valore, a dimostrazione di una tenuta strutturale della domanda. I beni alimentari guidano questa parata positiva, ma anche il settore non alimentare fornisce il suo contributo, seppur con ritmi più compassati. La variazione su base annua è ancora più significativa: le vendite al dettaglio Istat sono salite del 2,3% in valore. Si spende di più e si acquista di più, con un volume complessivo che segna un incoraggiante +0,9%.

Il panorama dei canali di vendita in Italia evidenzia una polarizzazione sempre più marcata tra i diversi attori del mercato. Da un lato la grande distribuzione continua a consolidare la sua posizione con un incremento del 4,1%, dall'altro il eCommerce conferma la sua natura di pilastro fondamentale per il commercio moderno crescendo del 4,6%.


Al contrario, le imprese che operano su piccole superfici mostrano una resilienza minima con un modesto +0,2%. Le vendite effettuate al di fuori dei circuiti dei negozi tradizionali subiscono invece una flessione del 1,7%. Questo spostamento dei flussi economici suggerisce un cambiamento profondo nelle abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso la logistica organizzata e le piattaforme digitali.

All'interno delle categorie merceologiche non alimentari, il dinamismo non è uniforme. Alcuni settori corrono veloci, spinti dall'innovazione e dalle necessità quotidiane, mentre altri faticano a mantenere il passo con il cambiamento dei tempi:

- Dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni e telefonia: +3,9%;

- Prodotti farmaceutici, piante e fiori: in crescita;

- Mobili, articoli di arredamento e materiali da costruzione: andamento positivo;

- Abbigliamento e pellicceria: stabilità nelle vendite;

- Calzature, articoli in cuoio e da viaggio: -2,2%.

Questa istantanea di inizio anno suggerisce che il mercato stia attraversando una fase di trasformazione dei desideri e delle necessità.


Il successo della grande distribuzione e del eCommerce evidenzia come la comodità e l'ampiezza dell'offerta siano diventati fattori discriminanti. Il dato congiunturale mensile, con il suo +0,6% in valore, conferma che la ripresa è costante. Guardando al periodo più ampio, l'aumento dello 0,5% nel trimestre testimonia una stabilità che offre prospettive interessanti per i prossimi mesi. Il 2026 inizia quindi sotto il segno di una crescita che premia l'efficienza e la modernità dei canali distributivi italiani.


Articolo del 05/03/2026

