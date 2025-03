Unicredit frena su Banco Bpm, ma punta a Generali?

Attualmente, il mercato valuta Banco Bpm circa 1 miliardo in più rispetto al rapporto di cambio iniziale proposto da Unicredit. Questo divario potrebbe indurre Orcel a rivedere l'offerta o addirittura a rinunciarvi, soprattutto dopo l'aumento del prezzo dell'OPA su Anima da 6,2 a 7 euro, deciso dall'assemblea di Piazza Meda.

Nel frattempo, il titolo Unicredit ha registrato una performance positiva a Piazza Affari, con un aumento del 5,65% a 52,58 euro per azione. Parallelamente all'interesse per Banco Bpm, sembra che Orcel stia cercando di rafforzare la posizione di Unicredit in Generali. Secondo *Il Sole 24 Ore*, l'obiettivo sarebbe quello di aumentare la partecipazione dal 5,3% attuale (4,2% dei diritti di voto) a una soglia vicina al 10% in vista dell'assemblea per il rinnovo del board, prevista per l'8 maggio ma che potrebbe essere anticipata ad aprile.

Al momento, Unicredit non ha preso una posizione ufficiale, ma diversi analisti ritengono che questa mossa sia strategica per avere un ruolo più influente nella governance della compagnia triestina.

Mentre Unicredit valuta attentamente la situazione di Banco Bpm e guarda con interesse a Generali, la banca monitora anche altri dossier aperti. Tra questi, il Golden Power, per il quale sono stati avviati i primi contatti con il governo, e l'evolversi della scalata di MPS su Mediobanca.

Ma, secondo Milano Finanza, i rapporti con il governo rimangono tesi. Durante la sua trasferta romana, l'amministratore delegato di Unicredit ha avviato un primo ciclo di incontri sulla procedura di Golden Power, rassicurando il governo su filiali, dipendenti e investimenti, nel rispetto delle normative antitrust.

La procedura ha una durata di 45 giorni, con la possibilità di una proroga di 15 giorni, il che potrebbe portare a una decisione definitiva entro il 10 maggio.

Sul tavolo di Unicredit ci sono anche le ambizioni in Germania, con la potenziale acquisizione di Commerzbank, e le mosse di MPS su Mediobanca, che a loro volta si intrecciano con la delicata partita del rinnovo dei vertici di Generali. La situazione tra Siena, Milano e Trieste si complica ulteriormente con la possibile azione congiunta di Delfin e Caltagirone su Mediobanca, che potrebbe spingere Generali e Piazzetta Cuccia a presentare esposti a Consob, Bankitalia e BCE per dimostrare un'azione concertata.

Se l'ipotesi venisse confermata, Delfin e Caltagirone potrebbero essere obbligati a lanciare un'OPA su Mediobanca o a congelare le quote in eccesso.