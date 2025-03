Pil e occupazione sorprendono: l'italia respira, ma non si illuda





Le recenti notizie positive riguardanti il Pil e l'occupazione offrono una boccata d'ossigeno all'economia italiana, in un contesto globale segnato da incertezze crescenti come dazi, costi energetici elevati e un rallentamento generalizzato. Partendo dal Pil, nel quarto trimestre del 2024 si è registrata una crescita dello 0,1%, superando le stime iniziali che prevedevano una crescita zero.

Su base annua, l'aumento è stato dello 0,6%, rispetto allo 0,5% stimato a fine febbraio. Questo dato positivo proietta l'italia nel 2025 con una crescita acquisita dello 0,1%.