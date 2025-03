Piano auto Ue, Federauto: "Accanimento terapeutico sull'elettrico"

Secondo il presidente di Federauto, il piano continua a seguire un approccio dirigistico che si è già dimostrato debole strategicamente, supportando una sola tecnologia, quella elettrica, che risulta meno attrattiva per il mercato. Federauto accusa la Commissione europea di essere prigioniera di un approccio dogmatico che compromette la vitalità di un settore fondamentale dell'economia europea.

"Siamo di fronte all'ennesima occasione perduta", dichiara Artusi, sottolineando che tali "soccorsi" hanno un impatto limitato. Artusi mette in dubbio l'efficacia di un piano che supporta il prodotto meno interessante per il mercato, dato che l'auto elettrica ha una quota di mercato in Europa di appena il 15%, con un trend in calo.

Critica, inoltre, l'emendamento mirato al Regolamento sui target CO2 di autovetture e LDV da parte della Commissione UE, che concede più tempo alle case automobilistiche per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni ed evitare le relative multe CAFE.

Secondo Artusi, posticipare le scadenze non risolve il problema di fondo, ma serve un cambio netto di strategia, mettendo al centro i target di decarbonizzazione, non quelli dell'elettrificazione.

È necessario, secondo il presidente di Federauto, rivedere l'approccio metodologico sul calcolo della CO2, superando il dogma delle emissioni al tubo di scarico, e modificare sia il Regolamento per le autovetture (LDV) che quello per i veicoli pesanti (HDV), rispettando il principio della neutralità tecnologica. Artusi riconosce come un segnale positivo i ripensamenti sul vecchio Green Deal, ma ritiene che concedere agli OEM tre anni anziché uno per evitare le multe significhi solo rimandare il problema.

Questa soluzione, secondo il presidente di Federauto, non cambia la posizione delle concessionarie, che continueranno a subire pressioni commerciali per l'immatricolazione di veicoli elettrici che il mercato non richiede.

Federauto auspica che l'Action Plan Automotive della Commissione sia implementato dall'Europarlamento e dal Consiglio europeo con misure compatibili con le reali dinamiche di mercato e dell'ambiente, a partire dalla revisione dei Regolamenti sui target CO2, sia per le auto che per i veicoli pesanti.

Federauto, infine, ribadisce di riconoscere il "Non Paper" del Governo italiano, appoggiato da 15 Paesi Membri e ispirato dal Piano Draghi, come punto di riferimento strategico per il futuro del settore.