Mercati globali: tra tensioni geopolitiche e stimoli economici, un quadro complesso

Wall Street si prepara ad aprire in rialzo dopo un sell-off avvenuto martedì, e i futures indicano guadagni ancora maggiori per le borse europee. Le trattative per formare il nuovo governo tedesco hanno generato ottimismo grazie ad accordi significativi, tra cui la creazione di un fondo infrastrutturale da 500 miliardi di euro e un allentamento delle regole fiscali per incentivare la spesa per la difesa e rivitalizzare la crescita.

Analogamente, la Commissione europea ha proposto di raccogliere fino a 150 miliardi di euro da prestare ai governi dell'UE nell'ambito di un piano di riarmo. Inoltre sullo sfondo ci sono i negoziati per la pace in Ucraina, dove sembra che Washington si stia allontanando dagli alleati europei per avvicinarsi a Mosca.

Tuttavia, un riavvicinamento sembra più vicino, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, soddisfatto di una lettera di riconciliazione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy.

Trump ha rivelato l'esistenza di tale lettera nel suo primo discorso al Congresso dopo il suo ritorno in carica, in cui ha toccato l'ampiezza dei suoi numerosi ordini esecutivi a sole sei settimane dall'inaugurazione. Alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per l'intenzione di Trump di abrogare una legge bipartisan che stanzia 52,7 miliardi di dollari in sussidi per la produzione di semiconduttori, anche se la reazione iniziale dei mercati è stata contenuta. Nel frattempo, gli investitori ritengono che le contromisure tariffarie siano state finora relativamente blande. La Cina si prepara a una potenziale guerra commerciale con la promessa di sbloccare ulteriori stimoli fiscali.

Questo emerge dalla sessione annuale del Congresso nazionale del popolo, che durerà fino a martedì, lasciando spazio a ulteriori dettagli.

Il premier cinese Li Qiang ha sottolineato l'importanza dei consumi e della tecnologia nella relazione annuale del governo. Tra gli eventi che potrebbero influenzare i mercati oggi, mercoledì, si segnalano:

- Annunci sugli utili di Adidas e Bayer;

- PMI da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e zona euro;

- Prezzi alla produzione della zona euro;

- Rapporto sull'occupazione ADP degli Stati Uniti.