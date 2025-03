La Cina risponde ai dazi di Trump: misure contro le importazioni statunitensi si intensificano in settori chiave

Le società colpite da questa restrizione sono CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC ed EGT.

Le autorità cinesi hanno giustificato la sospensione delle importazioni adducendo la presenza di impurità nella soia e il rilevamento di parassiti nel legname.

Tuttavia, tali misure sono state interpretate come un chiaro messaggio riguardante la crescente guerra commerciale tra le due nazioni. Oltre ai divieti di importazione, la Cina ha imposto dazi aggiuntivi su vari prodotti agricoli statunitensi.

Tra i più colpiti ci sono grano, mais e cotone, che ora devono affrontare un prelievo del 15%, mentre soia, carne e latticini dovranno pagare un ulteriore 10% per entrare nel mercato cinese.

In totale, questi dazi coprono beni per un valore di 21 miliardi di dollari. Di fronte a questa situazione, la Cina ha intensificato i suoi sforzi per ridurre la sua dipendenza dal commercio con gli Stati Uniti.

A tal fine, ha aumentato le sue importazioni di soia e altri prodotti agricoli dal Sud America, rafforzando gli accordi commerciali con paesi come Brasile e Argentina.

Allo stesso modo, sta promuovendo la crescita della sua industria agricola offrendo incentivi ai produttori locali. La disputa commerciale ha anche portato la Cina ad adottare misure aggiuntive contro le società statunitensi.

Sono state imposte restrizioni alle aziende legate ai settori della tecnologia e della difesa, il che potrebbe influire sulla catena di approvvigionamento di diversi prodotti strategici.

Allo stesso tempo, Pechino ha portato il caso davanti alle organizzazioni internazionali, sostenendo che le azioni degli Stati Uniti violano le normative commerciali globali. Questo conflitto commerciale ha implicazioni significative non solo per entrambi i paesi, ma anche per l'intera economia globale.

I mercati finanziari hanno reagito con volatilità a queste decisioni e settori come l'agricoltura e la produzione potrebbero subirne le conseguenze nei prossimi mesi.

"La sospensione delle importazioni e l'aumento dei dazi riflettono una strategia calcolata per proteggere i propri interessi e diversificare le fonti di approvvigionamento", ha commentato Antonio Di Giacomo, analista dei mercati finanziari per LATAM presso XS. Ecco i prodotti più colpiti dai dazi cinesi:

- Grano: +15%;

- Mais: +15%;

- Cotone: +15%;

- Soia: +10%;

- Carne: +10%.