Il piano ReArm consentirebbe all'Italia non solo di raggiungere, ma potenzialmente superare, il target del 2% del prodotto interno lordo (pil) per la difesa, grazie all'attivazione delle clausole di salvaguardia del patto di stabilità. Attualmente, l'Italia investe l'1,57% del suo pil nella difesa, ma le nuove politiche europee potrebbero portare a un raddoppio di questa cifra. Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, ha spiegato che un incremento dell'1,5% del Pil destinato alla difesa, come richiesto da Von der Leyen per i prossimi quattro anni, equivarrebbe a raddoppiare l'investimento attuale, raggiungendo circa 65-66 miliardi di euro. Questi investimenti dovranno essere mirati, rispondendo alle priorità del paese. Le aree di potenziale rafforzamento includono: - Implementazione del personale militare, attualmente di circa 160.

000 unità;

- Potenziamento dei sistemi di difesa aerea per garantire maggiore sicurezza nei cieli italiani;

- Aggiornamento del parco carri armati, in attesa dei nuovi mezzi realizzati da leonardo e rheinmetall;

- Investimenti nel settore spaziale, alla luce delle recenti tensioni internazionali;

- Implementazione di radar e satelliti per la sicurezza dei cieli, essenziali per contrastare droni o missili, oltre ai sistemi SampT. "

Gli stati purtroppo non si difendono mettendo i fiori nei cannoni, ma con forze armate preparate", ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolineando la necessità di tutelare la sicurezza nazionale di fronte a una realtà complessa. L'annuncio di von der Leyen, definito un "punto di svolta" dal sottosegretario Perego di Cremnago, dovrà tradursi in azioni concrete, con l'Italia pronta a fare la sua parte.

In questo contesto, l'impegno dell'Italia nel rafforzare le proprie capacità di difesa rappresenta una risposta concreta alle crescenti sfide geopolitiche, con l'obiettivo di garantire la sicurezza nazionale e contribuire alla stabilità dell'Unione europea.